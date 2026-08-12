С моря прямиком в больницу: Почему пляжные порезы о ракушки опаснее, чем кажутся

Небольшой порез о ракушку, ссадина после падения на камни или ушиб при прыжке в воду могут показаться незначительными. Однако такие травмы иногда приводят к воспалению и другим осложнениям, если оставить их без внимания, рассказал Life.ru врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

На пляже и в воде чаще всего встречаются порезы, ссадины, ушибы, растяжения связок, травмы при нырянии и падениях на скользких поверхностях. Опасность многих из них заключается в том, что человек не сразу оценивает серьёзность повреждения. Особенно осторожно следует относиться к порезам о ракушки, камни и другие острые предметы в воде. На их поверхности могут находиться бактерии, частицы грязи и органические загрязнения. Кроме того, такие раны часто имеют неровные края, могут оказаться глубже, чем выглядят, и хуже заживать.

Сам факт того, что порез произошёл в море или на пляже, не означает обязательного развития инфекции. Но любая рана — это нарушение защитного барьера кожи, через который микроорганизмы могут попасть внутрь. Сергей Малыхин Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Если человек порезался, сначала необходимо выйти из воды, вымыть руки и оценить повреждение. При кровотечении рану нужно прижать чистой салфеткой или бинтом. После этого повреждение следует промыть чистой проточной водой, удалить видимые загрязнения с поверхности кожи, обработать подходящим антисептиком и закрыть чистой сухой повязкой или пластырем.

Не стоит использовать популярные «пляжные» методы вроде нанесения на рану песка, морской воды, слюны или различных растений. Они не ускоряют заживление и могут, наоборот, добавить новые бактерии и увеличить риск воспаления. Глубокие повреждения также не рекомендуется заливать агрессивными растворами, которые могут раздражать ткани.

«Обратиться за медицинской помощью необходимо, если рана глубокая, края расходятся, кровотечение долго не останавливается, внутри остались инородные частицы, например кусочки ракушки или камня», — предупредил травматолог.

Поводом для обращения к врачу также могут стать усиливающаяся боль, покраснение, отёк, ощущение жара в области повреждения, гнойные выделения или повышение температуры.

Снизить риск травм можно ещё до захода в воду. На каменистом дне Малыхин советует использовать специальную обувь для воды, а перед купанием оценивать участок на наличие острых камней, ракушек, стекла и других опасных предметов. Не рекомендуется прыгать в воду в незнакомых местах, особенно если неизвестны глубина и состояние дна. Детям важно объяснять правила поведения у воды: не бегать по скользким поверхностям, не нырять без разрешения взрослых и не трогать неизвестные предметы в воде.

В пляжной аптечке врач рекомендует держать стерильные салфетки, бинт, пластыри разных размеров, антисептик для обработки кожи, средство для промывания ран и обезболивающее, которое человек обычно использует при необходимости.

«Большинство пляжных травм не представляют серьёзной угрозы, если правильно оказать первую помощь. Главная ошибка — оставить рану без внимания только потому, что она кажется маленькой. Несколько минут на очищение и обработку могут предотвратить развитие осложнений», — заключил Малыхин.

Ранее Life.ru писал, что распространённое мнение о способности морской воды ускорять заживление ран может сыграть с отдыхающими злую шутку. Терапевт объяснила, что с небольшой чистой царапиной купание не всегда запрещено, однако глубокие и рваные раны, свежие швы, ожоги, кровотечение или воспаление — повод остаться на берегу. Чем серьёзнее повреждена кожа, тем выше риск проникновения бактерий и развития инфекции.