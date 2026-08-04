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3 августа, 23:15

Ловушка для микроорганизмов: Офтальмолог объяснил, почему нельзя плавать в линзах даже в бассейне

Офтальмолог Гозиев: Купание в линзах грозит кератитом и потерей зрения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Vierietin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Vierietin

Летом многие люди, которые носят контактные линзы, продолжают использовать их на отдыхе у воды. Кажется, что если линзы удобные и хорошо переносятся в обычной жизни, то короткое купание в море или бассейне не принесёт вреда. Однако именно контакт линз с водой может стать причиной серьёзных проблем. Об этом Life.ru рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сино Гозиев.

«Купание в контактных линзах — это не безобидная привычка. Основная опасность связана не с самой водой, а с тем, что линза становится своеобразной «ловушкой» для микроорганизмов. Они могут задерживаться на её поверхности и дольше контактировать с роговицей», — объясняет специалист.

Особую опасность представляет риск развития кератита — воспаления роговицы. Одним из наиболее серьёзных возбудителей считается акантамеба — микроорганизм, который может находиться в пресной воде, почве и водопроводной воде. Попадая под линзу, она получает условия для длительного контакта с поверхностью глаза. Заболевание встречается нечасто, но может протекать тяжело и требовать длительного лечения.

Опасность есть при контакте с разными видами воды. Пресные водоёмы — реки, озера, пруды — считаются наиболее рискованными из-за возможного содержания различных микроорганизмов. Морская вода также не является безопасной: она может содержать бактерии и другие загрязнения. В бассейнах хлорирование снижает количество микробов, но не делает воду полностью стерильной, а химические компоненты могут дополнительно раздражать глаза.

«Даже однократное купание в линзах не означает, что обязательно возникнет осложнение. У многих людей никаких последствий не бывает. Но проблема в том, что заранее невозможно определить, попадёт ли на линзу опасный микроорганизм именно в этот раз», — отмечает врач.

Риск зависит не только от воды, но и от состояния самих линз. Мягкие контактные линзы особенно хорошо впитывают воду и могут удерживать микроорганизмы. Однодневные линзы не становятся безопасными для купания: их тоже нельзя использовать в воде, хотя после случайного контакта их проще заменить. Жёсткие линзы меньше впитывают воду, но также не исключают риск загрязнения.

Если человек всё же искупался в линзах, после выхода из воды их желательно как можно скорее снять и заменить на новые, если это возможно. Не следует промывать линзы водой из-под крана или пытаться продолжать их использовать после контакта с водоёмом. Глаза не нужно самостоятельно обрабатывать агрессивными растворами — достаточно соблюдать обычную гигиену и следить за состоянием.

Обратиться к офтальмологу необходимо при появлении боли в глазу, выраженного покраснения, светобоязни, ощущения инородного тела, ухудшения зрения, слезотечения или гнойных выделений. Особенно важно не ждать, пока симптомы пройдут сами, если после купания в линзах появился дискомфорт: некоторые инфекции на ранних этапах могут выглядеть как обычное раздражение.

«Самая большая ошибка — пытаться «перетерпеть» неприятные ощущения или лечить глаз самостоятельно каплями, которые случайно оказались под рукой. При поражении роговицы время начала правильного лечения имеет большое значение», — предупреждает эксперт.

Самый безопасный вариант для активного отдыха — отказаться от линз во время купания. Для людей с плохим зрением существуют альтернативы: плавательные очки с диоптриями или специальные маски для плавания с корректирующими вставками. Они позволяют хорошо видеть в воде и при этом не создают прямого контакта линзы с окружающей средой. Главное правило офтальмологов остаётся простым: контактные линзы и вода несовместимы. Несколько минут удобства во время купания не стоят риска для здоровья глаз.

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Ольга Годуненко
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