От головной боли до потери зрения: Чем опасны неправильно подобранные солнечные очки
Офтальмолог Егоров предупредил о риске головной боли из-за солнечных очков
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Неправильно подобранные солнечные очки могут не только не защитить глаза от солнца, но и стать причиной головной боли, а в некоторых случаях негативно повлиять на состояние хрусталика и сетчатки, рассказал заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор Алексей Егоров.
По его словам, при выборе аксессуара главным критерием должна быть не степень затемнения линз, а наличие защиты от ультрафиолетового излучения. Тёмные стёкла расширяют зрачок, и если они не блокируют ультрафиолет, то вредные лучи могут попадать в глаз в большем количестве.
Надёжные очки должны иметь маркировку UV400 — она означает полную защиту от ультрафиолета. Кроме того, линзы не должны искажать изображение, поскольку такие дефекты могут провоцировать головную боль.
«Солнцезащитные очки лучше покупать в оптиках или у проверенных производителей», — цитирует доктора медицинских наук «Радио 1».
Он добавил, что ограничений по продолжительности ношения качественных солнечных очков нет. Особенно важны они летом возле воды, где глаза сталкиваются с яркими бликами, а также зимой при отражении света от снега.
Ранее офтальмолог объяснил, в каких линзах можно плавать в бассейне. Так, в мягких контактных линзах можно заниматься спортом, но категорически нельзя плавать, иначе вода с множеством бактерий попадёт под линзу и вызовет серьёзное воспаление.
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