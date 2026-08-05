От головной боли до потери зрения: Чем опасны неправильно подобранные солнечные очки

Неправильно подобранные солнечные очки могут не только не защитить глаза от солнца, но и стать причиной головной боли, а в некоторых случаях негативно повлиять на состояние хрусталика и сетчатки, рассказал заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор Алексей Егоров.

По его словам, при выборе аксессуара главным критерием должна быть не степень затемнения линз, а наличие защиты от ультрафиолетового излучения. Тёмные стёкла расширяют зрачок, и если они не блокируют ультрафиолет, то вредные лучи могут попадать в глаз в большем количестве.

Надёжные очки должны иметь маркировку UV400 — она означает полную защиту от ультрафиолета. Кроме того, линзы не должны искажать изображение, поскольку такие дефекты могут провоцировать головную боль.

«Солнцезащитные очки лучше покупать в оптиках или у проверенных производителей», — цитирует доктора медицинских наук «Радио 1».

Он добавил, что ограничений по продолжительности ношения качественных солнечных очков нет. Особенно важны они летом возле воды, где глаза сталкиваются с яркими бликами, а также зимой при отражении света от снега.

Ранее офтальмолог объяснил, в каких линзах можно плавать в бассейне. Так, в мягких контактных линзах можно заниматься спортом, но категорически нельзя плавать, иначе вода с множеством бактерий попадёт под линзу и вызовет серьёзное воспаление.