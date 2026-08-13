«Зуб на зуб не попадает»: В Москве установлен летний рекорд холода

Четверг, 13 августа, стал самым прохладным днём нынешнего лета в Москве. Днём температура воздуха поднялась лишь до +14,7°C, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Для сравнения, самый холодный день июня оказался заметно теплее — тогда максимальная температура составила +17,4°C. В июле минимум был ещё выше — +18,5°C.

«Пока в августе — 14,7, то есть можно сказать, что четверг — это самый прохладный день за прошедшие дни лета», — отметила Макарова в беседе с ТАСС.

Синоптик уточнила, что пока нельзя сказать, будет ли этот температурный минимум обновлён до конца августа.

На этом фоне часть Европы, наоборот, продолжает страдать от сильной жары. Во Франции из-за пятой волны экстремальных температур 78 департаментов перевели на оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам Meteo-France, в ряде регионов воздух прогревается до +35°C, а местами температура приближается к +40°C.