Кино, которое ещё никто не видел: самые громкие звёзды и премьеры Венецианского фестиваля — 2026

2 сентября 2026 года остров Лидо вновь станет центром мирового кино. Кто пройдёт по красной дорожке Венецианского фестиваля? Какие фильмы первыми вступят в борьбу за «Золотого льва» и будущие «Оскары»? И почему даже без привычного голливудского размаха программа получилась такой громкой? К открытию 83-го кинофестиваля Life.ru собрал главные премьеры, звёздные дуэты и картины, о которых совсем скоро будет говорить весь мир.

Венецианский кинофестиваль — 2026: даты, жюри и самые ожидаемые звёзды

Венецианский кинофестиваль — 2026: даты проведения, звёздные гости и главные премьеры года в Венеции. Фото © ТАСС / FABIO FRUSTACI / ЕРА

83-й Венецианский международный кинофестиваль пройдёт со 2 по 12 сентября 2026 года. За главный приз будут бороться 21 полнометражная картина, причём все участники основного конкурса заявлены как мировые премьеры. Возглавит жюри актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол, а помогать ей выбирать обладателя «Золотого льва» будут режиссёры, кинокритики и представители киноиндустрии из разных стран. В этот раз крупных голливудских студий в программе действительно меньше, чем в предыдущие годы. Директор фестиваля Альберто Барбера объяснил это кризисом в американской киноиндустрии: фильмы становятся дороже, риски растут, а студии всё осторожнее относятся к фестивальным премьерам и первым разгромным рецензиям. Однако совсем без звёзд Лидо точно не останется.

На красной дорожке ожидают Роберта Паттинсона, Пенелопу Крус, Хавьера Бардема, Джона Малковича, Руни Мару, Памелу Андерсон и других знаменитостей. Отдельным событием станет появление Джорджа Клуни: актёр, режиссёр и продюсер получит почётного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду ему вручат во время церемонии открытия, а поздравительную речь произнесёт Лора Дерн. Ещё одного почётного «Золотого льва» в 2026 году удостоится звезда «Изгоняющего дьявола» и «Интерстеллара» Эллен Бёрстин. Ну что? Давайте разбираться, ради каких премьер звёзды отправятся в Венецию и какие фильмы могут стать главными открытиями осени!

«Чернила»: Революция в сфере журналистики

«Чернила» Дэнни Бойла: фильм о Руперте Мёрдоке, который откроет Венецианский фестиваль-2026 на Лидо. Фото © «Чернила», режиссёр Дэнни Бойл, сценарист Джеймс Грэм

Открывать Венецианский фестиваль доверили фильму «Чернила» (Ink) Дэнни Бойла — режиссёра «На игле», «Миллионера из трущоб» и «28 лет спустя». Для постановщика это первая картина, участвующая в основном конкурсе Венеции, и сразу на правах одного из главных претендентов на награды.

Действие разворачивается в 1969 году, когда Руперт Мёрдок покупает британскую газету The Sun и назначает редактором Ларри Лэмба. Герои собирают вокруг себя команду амбициозных журналистов, нарушают привычные правила и создают таблоид, который должен дать читателям именно то, чего они хотят. В результате меняется не только британская пресса, но и сам принцип существования массовых новостей.

Главные роли получили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и звезда сериала «Корона» Клэр Фой. Сценарий написал Джеймс Грэм, адаптировавший собственную одноимённую пьесу. Поэтому зрителей ждёт не спокойный биографический фильм, а стремительная история о власти, сенсациях и моменте, когда информация окончательно превратилась в оружие. Мировая премьера состоится 2 сентября — сразу после церемонии открытия.

«Дикая лошадь девять»: агенты ЦРУ застряли на острове Пасхи

«Дикая лошадь девять» Мартина Макдоны: сюжет, актёры, дата премьеры на Венецианском фестивале — 2026. Фото © «Дикая лошадь девять», режиссёр Мартин Макдона, сценарист Мартин Макдона

Одним из самых звёздных фильмов фестиваля стала «Дикая лошадь девять» (Wild Horse Nine) Мартина Макдоны, снявшего «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина». В новой картине режиссёр снова собрал культовых блокбастерских актёров.

События происходят незадолго до военного переворота в Чили в 1973 году. Двое сотрудников ЦРУ получают распоряжение отправиться из Сантьяго на остров Пасхи. На фоне знаменитых каменных истуканов напарникам приходится разбираться с тайнами собственного прошлого, политическими интригами и группой бунтующих студентов. Райский остров быстро превращается в ловушку, а очередное задание — в путешествие, способное разрушить жизни всех участников.

В актёрском составе Джон Малкович, Сэм Рокуэлл, Стив Бушеми, Том Уэйтс, Паркер Поузи, Мариана Ди Джироламо и Айлин Салас. Уже один этот список звучит как готовая заявка на культовый фильм. А если добавить фирменный чёрный юмор Макдоны, шпионскую интригу и изоляцию острова Пасхи, становится понятно, почему премьера оказалась среди главных событий первых дней фестиваля.

«Чёртов ублюдок»: сёстры Мара любят одного мужчину и говорят в унисон

Кейт Мара, Руни Мара и Орландо Блум в фильме «Чёртов ублюдок» Вернера Херцога: сюжет и премьера года. Фото © «Чёртов ублюдок», режиссёр Вернер Херцог, сценарист Вернер Херцог

Вернер Херцог приготовил для Венеции одну из самых странных историй конкурса. В центре фильма с провокационным названием «Чёртов ублюдок» (Bucking Fastard) — сёстры Джин и Джоан Холбрук. Они настолько близки, что одновременно произносят одни и те же слова, видят одинаковые сны и даже любят одного мужчину. Окружающие не способны понять их особый мир. Одни пытаются помочь сёстрам, другие хотят ими воспользоваться, а третьи превращают необычную связь в предмет судебных разбирательств и газетных сенсаций.

Херцог обещает показать эту историю через реакцию людей, прессы, животных и даже через эхо, скрытое глубоко под землёй. Главная интрига — совместное появление в кадре родных сестёр Кейт и Руни Мара. Вместе с ними снялись Орландо Блум и Донал Глисон. Судя по описанию, зрителей ждёт не обычная семейная драма, а мистическое исследование близости, зависимости и попыток общества объяснить то, что не укладывается в привычную логику.

«Прайм-тайм»: Роберт Паттинсон возвращает телевидение нулевых

«Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном: сюжет фильма о скандальном телевидении 2000-х годов этой осенью. Фото © «Прайм-тайм», режиссёр Лэнс Оппенхайм, сценарист Аджон Сингх

Роберт Паттинсон в последние годы будто специально выбирает роли, в которых его невозможно узнать. В Венецию актёр привезёт «Прайм-тайм» (Primetime) — фильм режиссёра-документалиста Лэнса Оппенхайма, созданный при участии студии A24.

Действие разворачивается в 2006 году вокруг популярного американского шоу How To Catch a Predator (Поймать хищника). Его ведущий Крис Хансен вместе с телевизионной командой устраивал ловушки для взрослых мужчин, пытавшихся встретиться с несовершеннолетними, а затем превращал разоблачение в рейтинговое зрелище. Создатели фильма хотят показать момент, когда общественное возмущение стало телевизионным развлечением, а журналистское расследование — безжалостным шоу.

Кроме Паттинсона в картине появились Мерритт Уивер, Скайлер Джизондо и певица Фиби Бриджерс. «Прайм-тайм» должен стать одновременно портретом телевидения нулевых и историей людей, оказавшихся внутри машины по производству сенсаций. После «Чернил» это уже второй фильм конкурса о медиа, которые обещают установить справедливость, но постепенно сами получают слишком большую власть.

«Бункер»: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем проверят брак на прочность

«Бункер» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом: сюжет триллера о миллиардерах и конце света в Венеции. Фото © «Бункер», режиссёр Флориан Зеллер, сценарист Флориан Зеллер

Кажется, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем нашли идеальный проект для нового совместного появления. В драматическом триллере «Бункер» (Bunker) они сыграют супругов, отношения которых начинают рушиться из-за одного крайне сомнительного заказа. Архитектор Антонио (Хавьер Бардем) соглашается построить роскошное убежище для миллиардера, готовящегося пережить возможную глобальную катастрофу. Его жена (Пенелопа Крус) пытается понять, почему самые богатые люди мира вместо решения общих проблем собираются спрятаться от них под землёй. Вскоре профессиональный выбор мужа заставляет её пересмотреть и их собственный 17-летний брак.

Режиссёр Флориан Зеллер, получивший «Оскар» за сценарий фильма «Отец», написал главные роли специально для Крус и Бардема. Компанию звёздной паре составили Пол Дано, Стивен Грэм и Патрик Шварценеггер. Создатели обещают историю о страхе перед будущим, социальном неравенстве и людях, которые могут позволить себе персональный конец света. Но в центре всё равно останутся двое: мужчина и женщина, пытающиеся решить, можно ли спасти отношения, если весь привычный мир уже кажется обречённым.

«ДАУ»: финал резонансного проекта на стыке кино, науки и перформанса

Скандальный «ДАУ»: о чём фильм, 20 лет работы и как его всё-таки допустили до фестиваля. Фото © «ДАУ», режиссёр Илья Хржановский, сценаристы Илья Хржановский, Сусанна Мариан, Илья Пермяков

«ДАУ» Ильи Хржановского* завершает проект, работа над которым началась более 20 лет назад с замысла экранизировать мемуары советского физика Льва Ландау. Со временем он вырос в цикл из полутора десятков фильмов, сериалов, инсталляций, фотоальбомов и перформансов. С 2008 по 2011 год непрофессиональные актёры снимались в построенных в Харькове декорациях вымышленного Института. Роль физика Дау, прототипом которого стал Ландау, исполнил дирижёр Теодор Курентзис.

Картина охватывает жизнь героя с 1928 по 1968 год. Хронометраж фильма составляет 195 минут, а вместе с предусмотренным антрактом показ продлится три с половиной часа. После объявления программы МИД и Министерство культуры Украины выступили против участия «ДАУ» в основном конкурсе и потребовали исключить картину, усмотрев «связи» с Россией. Организаторы фестиваля отказались менять программу, отметив, что фильм произведён в Германии совместно с Францией и Швецией. Ранее Life.ru рассказывал, как глава Венецианского фестиваля ответил на критику Украины.

Братья Галлахер снова вместе: Oasis устроят Венеции самый громкий вечер

Oasis: Don’t Look Back in Anger — фильм про воссоединение Лиама и Ноэля Галлахеров: сюжет и премьера. Фото © «Oasis: Don’t Look Back in Anger»

Не все главные премьеры будут бороться за «Золотого льва». Во внеконкурсной программе покажут Oasis: Don’t Look Back in Anger — документальный фильм о триумфальном воссоединении Лиама и Ноэля Галлахеров. Картина охватывает 12 концертов на трёх континентах, репетиции, которые раньше не снимали, и первые за четверть века совместные интервью братьев. Однако авторы обещают не только хронику масштабного тура Live ’25. В центре окажутся сложные отношения музыкантов, их примирение и публика, которая ждала возвращения Oasis 15 лет. На премьере ожидаются оба Галлахера, так что вечер 5 сентября рискует превратить сдержанный кинофестиваль в огромный рок-концерт. И если знаменитые братья снова начнут спорить прямо на красной дорожке, удивляться, кажется, не будет никто.

Четыре часа Илона Маска: документальный фильм, который миллиардеру может не понравиться

Фильм «Маск» Алекса Гибни: четыре часа о власти, бизнесе и тайнах Илона Маска на фестивале в Венеции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Режиссёр Алекс Гибни, получивший «Оскар» за документальную картину «Такси на тёмную сторону», подготовил почти четырёхчасовой фильм «Маск» (Musk). Хронометраж составляет 225 минут, не считая десятиминутного антракта. Гибни предлагает заглянуть за тщательно выстроенный образ изобретателя, предпринимателя и человека, якобы способного спасти человечество. В фильме выступают первая жена миллиардера Джастин Маск, журналистка Кара Суишер, один из основателей Tesla Мартин Эберхард, специалист по искусственному интеллекту Джеффри Хинтон и другие собеседники.

Сам режиссёр рассматривает историю Маска прежде всего как рассказ о власти и злоупотреблении ею. Поэтому ожидать восторженную биографию технологического гения точно не стоит. Скорее перед зрителями попытаются отдёрнуть занавес и показать, кто на самом деле управляет механизмом, создающим образ одного из самых влиятельных людей XXI века.

Аль Пачино станет священником, а Эллен Бёрстин отправится спасать голубя

«Отец Джо» с Аль Пачино и фильм «Место, где нужно быть» с Памелой Андерсон: премьеры и сюжеты в Венеции — 2026. Фото © «Отец Джо», режиссёр Бартелеми Гроссманн, сценарист Люк Бессон

Внеконкурсная программа вообще оказалась неожиданно звёздной. В боевике «Отец Джо» (Father Joe) появятся Аль Пачино, Кифер Сазерленд и Эвер Андерсон. Действие развернётся в Маленькой Италии на Манхэттене, где необычный священник тайно вступает в войну с преступными группировками. Сценарий написал Люк Бессон, так что тихих проповедей можно не ждать: преступникам предложат покаяться, заплатить или столкнуться с последствиями.

Совсем другой по настроению станет картина «Место, где нужно быть» (Place to Be) Корнеля Мундруцо. Пожилая женщина и переживающий череду неудач бизнесмен отправляются из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы вернуть хозяину потерявшегося гоночного голубя. Вместе с Эллен Бёрстин в этом лёгком роуд-муви снялись Тайка Вайтити, Памела Андерсон и Мюррей Бартлетт.

Получается, в 2026 году Венеция будет балансировать между политикой, семейными драмами, историями о власти и совершенно безумными жанровыми сочетаниями. Пока эти фильмы не видел практически никто, а все разговоры строятся вокруг нескольких кадров, имён в титрах и коротких синопсисов. Но уже 2 сентября красная дорожка будет расстелена, камеры включатся, а первые зрители займут места в зале. И тогда станет понятно, какие громкие обещания превратились в большое кино, а какие так и остались красивым фестивальным шумом. К слову, 1 сентября ВГИК отметил 107-летие. Life.ru рассказывал, кто из великих советских актёров и режиссёров учился в главном киноинституте страны и какие легендарные фильмы создали его выпускники.

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