Появился первый кадр фильма про создателей ChatGPT с Юрой Борисовым

В Сети появился первый кадр будущего фильма Луки Гуаданьино «Искусственный», в котором главные роли исполнили Эндрю Гарфилд и российский актёр Юра Борисов. Фрагмент картины опубликовали организаторы Нью-Йоркского кинофестиваля.

На снимке показаны персонажи Гарфилда и Борисова. Премьера фильма состоится 5 октября в рамках основной программы фестиваля, который пройдёт в Нью-Йорке с 25 сентября по 12 октября.

Картина расскажет об истории создания компании OpenAI и событиях 2023 года, когда генеральный директор организации Сэм Альтман был уволен, а затем спустя несколько дней вернулся на свой пост.

Роль Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. Юра Борисов сыграл Илью Суцкевера — одного из сооснователей OpenAI и бывшего главного научного сотрудника компании.

Также в фильме появится Моника Барбаро, которая исполнит роль Миры Мурати — бывшего технического директора OpenAI, временно исполнявшей обязанности главы компании после ухода Альтмана.

Сценарий написал Саймон Рич, известный по работе над мультфильмом «Головоломка». Съёмки проходили летом прошлого года в Сан-Франциско и Италии.

Изначально несколько крупных студий, включая Netflix, A24, Focus и Amazon, отказались от выпуска картины. Позднее права на фильм приобрела компания Neon, которая ранее выпустила в прокат фильм «Анора» с Юрой Борисовым.

Скандал вокруг OpenAI начался в ноябре 2023 года, когда совет директоров компании неожиданно отправил Сэма Альтмана в отставку. Life.ru писал об увольнении главы разработчика ChatGPT, после которого временно исполняющей обязанности руководителя стала Мира Мурати. Спустя несколько дней ситуация изменилась: Альтман вернулся на пост гендиректора, а внутри компании произошла масштабная перестройка руководства. Именно этот конфликт лёг в основу нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный».