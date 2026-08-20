«Мелкий и недопустимый поступок»: Глава Венецианского фестиваля жёстко ответил на критику Украины
Глава Венецианского фестиваля ответил на критику фильма «ДАУ»
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Художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера отверг претензии Украины к включению фильма «ДАУ» в основной конкурс 83-го фестиваля. Об этом он заявил в Instagram*.
Барбера назвал обвинения в адрес организаторов и картины основанными на ложных предпосылках и манипуляции реальностью. По его словам, подобные нападки недопустимы.
«Плетение сети обвинений, основанных на ложных предпосылках и манипуляции реальностью, с целью атаковать Биеннале и фильм, отобранный для участия в конкурсе, — это поступок мелкий и недопустимый», — заявил он.
Руководитель фестиваля подчеркнул, что не считает «ДАУ» российским фильмом, а его режиссёра Илью Хржановского** — российским режиссёром.
Минкультуры и МИД Украины ранее раскритиковали решение включить фильм в конкурс. В совместном заявлении ведомства заявили, что культуру нельзя рассматривать отдельно от политики.
«ДАУ» посвящён советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау. Фильм вошёл в основной конкурс фестиваля, который пройдёт в Венеции со 2 по 12 сентября.
Илья Хржановский** — российский режиссёр, сценарист и продюсер, известный своим радикальным подходом к кино и тотальной инсталляцией Дау. Родился 11 августа 1975 года в Москве в семье художника Андрея Хржановского. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева). Дебютировал в 2004 году фильмом «4», получившим признание на международных фестивалях, включая Роттердамский. Наибольшую известность приобрёл благодаря проекту «Дау» — масштабному эксперименту на стыке кино, науки и перформанса, реализованному в Харькове и Берлине и вызвавшему широкий общественный резонанс и дискуссии об этических границах искусства.
Ранее МИД и Минкульт Украины выступили против участия фильма Ильи Хржановского** «DAU» в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Киев заявил, что картину финансировал находящийся под санкциями бизнесмен Сергей Адоньев, а главную роль исполнил Теодор Курентзис, получивший гражданство РФ.
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