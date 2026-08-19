В Киеве озлобились из-за фильма российского режиссёра-иноагента в программе Венецианского фестиваля

МИД и Минкульт Украины выступили против включения фильма российского режиссёра Ильи Хржановского* DAU» в программу Венецианского международного кинофестиваля.

В Киеве заявили, что проект финансировал российский бизнесмен, который находится под санкциями США. Отдельные претензии касаются исполнителя главной роли — греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса. В заявлении украинской стороны отмечается, что он получил гражданство РФ, а его музыкальные проекты получали поддержку от российских банков и государственных культурных учреждений.

Фильм частично снимали в Харькове в 2008–2011 годах. Украинские власти считают, что город в картине показан «преимущественно через советскую оптику и без должного внимания к его собственной истории и идентичности».

При этом сам Хржановский* в течение нескольких лет работал в Киеве: с 2019 по 2023 год он возглавлял мемориальный центр холокоста «Бабий Яр». После начала боевых действий в 2022 году режиссёр публично выступил против СВО.

Илья Хржановский* — российский режиссёр, сценарист и продюсер, известный своим радикальным подходом к кино и тотальной инсталляцией Дау. Родился 11 августа 1975 года в Москве в семье художника Андрея Хржановского. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева). Дебютировал в 2004 году фильмом «4», получившим признание на международных фестивалях, включая Роттердамский. Наибольшую известность приобрёл благодаря проекту «Дау» — масштабному эксперименту на стыке кино, науки и перформанса, реализованному в Харькове и Берлине и вызвавшему широкий общественный резонанс и дискуссии об этических границах искусства.

Изначально сюжет фильма строился вокруг судеб советских физиков, вдохновением для которого послужила биография нобелевского лауреата Льва Ландау. Однако в процессе производства замысел трансформировался в художественную фантазию о жизни учёных в контексте советской эпохи. Название фильма, отсылающее к прозвищу Ландау, сохранилось как напоминание о первоначальной идее.

Венецианский кинофестиваль пройдёт со 2 по 12 сентября.

Ранее российский режиссёр Андрей Звягинцев был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»**. В его карточке авторы ресурса указали обвинения, которые трактуют как действия против «территориальной целостности Украины», однако конкретные основания включения режиссёра в список не пояснили. Звягинцев известен по фильмам «Возвращение», «Левиафан» и «Нелюбовь».