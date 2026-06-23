Покинувший Россию Звягинцев внесён в базу сайта «Миротворец»*

Российский режиссёр Андрей Звягинцев внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. В карточке кинематографиста указаны обвинения в действиях, которые авторы ресурса трактуют как посягательство на территориальную целостность Украины.

Причины включения режиссёра в список официально не уточняются. При этом на странице содержатся формулировки, традиционно используемые администрацией сайта в отношении лиц, попавших в его базу данных.

Звягинцев является режиссёром фильмов «Возвращение», «Левиафан» и «Нелюбовь».

После начала специальной военной операции режиссёр выступал с критическими заявлениями и покинул Россию.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя антироссийскую речь режиссёра Андрея Звягинцева на Каннском кинофестивале, заявил: у Звягинцева нет права голоса, так как он не осуждал действия ВСУ в Донбассе с 2014 года. По словам представителя Кремля, тогда у него было бы это право.

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