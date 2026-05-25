Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об антироссийской речи режиссёра Андрея Звягинцева, прозвучавшей на Каннском кинофестивале. Представитель Кремля обратил внимание на то, что он не осуждал действия ВСУ в Донбассе с 2014 года.

«Если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. Сейчас у него такого права нет», — сказал Песков.

Напомним, что на Каннском кинофестивале гран-при достался российскому режиссёру Андрею Звягинцеву за картину «Минотавр». На награждении он произнёс антивоенную речь, призвав президента России Владимира Путина «закончить эту бойню», подчеркнув, что этого ждёт весь мир.