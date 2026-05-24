Норвежско-румынская лента «Фьорд» режиссёра Кристиана Мунджиу стала лучшим фильмом 79-го Каннского кинофестиваля. Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — вручили на церемонии закрытия смотра. Второй по значимости приз, Гран-при, достался российскому режиссёру Андрею Звягинцеву за картину «Минотавр».

Картина «Приключение мечты» немецкой постановщицы Валески Гризебах удостоилась третьего по рангу приза фестиваля — Приза жюри. Награду за лучшую режиссуру получили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за мелодраму «Чёрный шар» с Пенелопой Крус в главной роли и польский мастер Павел Павликовский за биографическую ленту «Отечество».

Награды за актёрскую работу получили исполнители главных ролей в драмах о войне и социальных проблемах. Лучшими актёрами признаны француз Валентен Кампань и бельгиец Эмманюэль Маччья, а лучшими актрисами — бельгийка Виржини Эфира и японка Тао Окамото.

Сценарист Эмманюэль Марр удостоился премии за сценарий к драме «Наше спасение». Среди короткометражек победила работа аргентинца Федерико Луиса, а «Золотую камеру» за лучший дебют получила Мари-Клементин Дусабеджамо из Руанды.

Не обошлось без сюрпризов и разочарований. Ожидавший триумфа Педро Альмодовар с фильмом «Горькое Рождество» уехал без наград. Также с пустыми руками остались создатели картины «Мулен» о Жане Мулене.

До начала основного конкурса почётные «Золотые пальмовые ветви» вручили легендам кино: Питеру Джексону, Барбре Стрейзанд и Джону Траволте. Фестиваль прошёл без голливудских блокбастеров. Критики связывают это со сменой фокуса на авторское кино.

Ранее в Каннах был представлен российский криминальный нео-нуарный триллер «Навар» режиссёра Артура Григорьева, в российский прокат картина выйдет в ноябре 2026 года. Режиссёрский дебют выпускника МШНК, в котором снялись Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов, Юлия Беретта и Владимир Молодой, продюсер Тамара Богданова сравнивает по духу с фильмами «Драйв» и «Бумер». Картина сочетает эстетику нео-нуара с атмосферой Петербурга и Бурятии, исследуя темы выбора, вины и искупления, а её сюжет рассказывает о мелком воре и мошеннике по прозвищу Шуст, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью, однако прошлое втягивает героя в новое преступление.