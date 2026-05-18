18 мая, 10:29

Российский нео-нуар показали в Каннах: Криминальный «Навар» выйдет в прокат осенью

Обложка © Кадр из фильма «Навар». Реж. Артур Григорьев, сцен. Артур Григорьев/kinopoisk

Российский фильм «Навар» представили международным дистрибьюторским компаниям на кинорынке Marché du Film, который проходит в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом ТАСС рассказала продюсер картины Тамара Богданова.

По её словам, в российский прокат криминальный нео-нуарный триллер выйдет в ноябре 2026 года. Дистрибьютором выступит компания «Леона». Режиссёрский дебют выпускника МШНК Артура Григорьева продюсер сравнила по духу с фильмами «Драйв» Николаса Виндинга Рефна и «Бумер» Петра Буслова.

Главные роли в картине исполнили Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов, Юлия Беретта, Владимир Молодой и другие актёры. В проекте сочетаются эстетика нео-нуара, атмосфера Петербурга и Бурятии, а центральными темами стали выбор, вина и попытка искупления.

В центре сюжета — мелкий вор и мошенник по прозвищу Шуст. Его жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью, однако прошлое не отпускает героя и втягивает его в новое преступление.

Показ «Навара» в Каннах посетили представители международных дистрибьюторских и сейлз-компаний, среди них REEL SUSPECTS, P.F.A. Films, Premiere Entertainment и House of Film.

Деми Мур станет членом жюри Каннского кинофестиваля

Также ранее стало известно, что на Каннском кинофестивале покажут новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Организаторы фестиваля 2026 года раскрыли программу будущих показов, и картина российского режиссёра вошла в список участников. Для Звягинцева это первая полнометражная работа почти за девять лет. Предыдущий его фильм, «Нелюбовь», вышел в 2017 году и получил номинацию на «Оскар». «Минотавра» описывают как притчу, в которой сочетаются элементы криминального триллера и классической трагедии. Такой жанровый микс может стать одной из главных интриг предстоящего показа.

Николь Вербер
