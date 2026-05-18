Российский нео-нуар показали в Каннах: Криминальный «Навар» выйдет в прокат осенью

Российский фильм «Навар» представили международным дистрибьюторским компаниям на кинорынке Marché du Film, который проходит в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом ТАСС рассказала продюсер картины Тамара Богданова.

По её словам, в российский прокат криминальный нео-нуарный триллер выйдет в ноябре 2026 года. Дистрибьютором выступит компания «Леона». Режиссёрский дебют выпускника МШНК Артура Григорьева продюсер сравнила по духу с фильмами «Драйв» Николаса Виндинга Рефна и «Бумер» Петра Буслова.

Главные роли в картине исполнили Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов, Юлия Беретта, Владимир Молодой и другие актёры. В проекте сочетаются эстетика нео-нуара, атмосфера Петербурга и Бурятии, а центральными темами стали выбор, вина и попытка искупления.

В центре сюжета — мелкий вор и мошенник по прозвищу Шуст. Его жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью, однако прошлое не отпускает героя и втягивает его в новое преступление.

Показ «Навара» в Каннах посетили представители международных дистрибьюторских и сейлз-компаний, среди них REEL SUSPECTS, P.F.A. Films, Premiere Entertainment и House of Film.

Также ранее стало известно, что на Каннском кинофестивале покажут новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Организаторы фестиваля 2026 года раскрыли программу будущих показов, и картина российского режиссёра вошла в список участников. Для Звягинцева это первая полнометражная работа почти за девять лет. Предыдущий его фильм, «Нелюбовь», вышел в 2017 году и получил номинацию на «Оскар». «Минотавра» описывают как притчу, в которой сочетаются элементы криминального триллера и классической трагедии. Такой жанровый микс может стать одной из главных интриг предстоящего показа.