Деми Мур станет членом жюри Каннского кинофестиваля

Пресс-служба 79-го Каннского кинофестиваля обнародовала список членов жюри. В его состав вошли известные актёры, режиссёры и сценаристы, включая Деми Мур, Стеллана Скарсгарда и Хлою Чжао.

Помимо названных актёров, в судейскую коллегию включены Исаак де Банколе, Рут Негга, Лаура Вандель, Диего Сеспедес и Пол Лаверти. Председателем жюри назначен южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук.

Каннский кинофестиваль состоится в 79-й раз с 12 по 23 мая. Церемония награждения запланирована на последний день фестиваля. В конкурсе за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — примут участие 22 картины.

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля — 2026 раскрыли программу будущих показов. В неё вошёл фильм «Минотавр» российского режиссёра Андрея Звягинцева. Это первая работа постановщика с 2017 года, когда в прокат вышла «Нелюбовь», получившая номинацию на «Оскар». Ленту описывают как притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии. В центре сюжета — бизнесмен, переживающий измену жены и крах собственного дела в 2022 году.