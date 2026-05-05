День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 19:08

Деми Мур станет членом жюри Каннского кинофестиваля

Обложка © Wikipedia / Jay Dixit

Обложка © Wikipedia / Jay Dixit

Пресс-служба 79-го Каннского кинофестиваля обнародовала список членов жюри. В его состав вошли известные актёры, режиссёры и сценаристы, включая Деми Мур, Стеллана Скарсгарда и Хлою Чжао.

Помимо названных актёров, в судейскую коллегию включены Исаак де Банколе, Рут Негга, Лаура Вандель, Диего Сеспедес и Пол Лаверти. Председателем жюри назначен южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук.

Каннский кинофестиваль состоится в 79-й раз с 12 по 23 мая. Церемония награждения запланирована на последний день фестиваля. В конкурсе за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — примут участие 22 картины.

Старшенбаум уходит из кино в России: Как наши звёзды на Западе ели просрочку и получали эпизоды
Старшенбаум уходит из кино в России: Как наши звёзды на Западе ели просрочку и получали эпизоды

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля — 2026 раскрыли программу будущих показов. В неё вошёл фильм «Минотавр» российского режиссёра Андрея Звягинцева. Это первая работа постановщика с 2017 года, когда в прокат вышла «Нелюбовь», получившая номинацию на «Оскар». Ленту описывают как притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии. В центре сюжета — бизнесмен, переживающий измену жены и крах собственного дела в 2022 году.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Деми Мур
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar