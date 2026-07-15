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15 июля, 16:07

«Культура для демократии»: ЕК отозвала €2 млн у Венецианской биеннале за Россию, но не за Израиль

ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта за открытие павильона России

Обложка © ANGELO VIANELLO

Обложка © ANGELO VIANELLO

Еврокомиссия аннулировала грант Венецианской биеннале на сумму 2 миллиона евро из-за открытия российского павильона. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ведомства Тома Ренье.

«Еврокомиссия с самого начала выступала против возвращения российского павильона на биеннале, поскольку убеждена, что культура должна служить демократии и укреплению демократических ценностей», — сказал он.

Организаторы мирового художественного форума успели направить ответы на три письма с протестами, однако в Еврокомиссии оценили эти разъяснения и официально рекомендовали лишить мероприятие европейского финансирования. На уточняющий вопрос о том, стоит ли закрыть и павильон Израиля за военные преступления, Ренье отвечать не стал. Он лишь заметил, что принятое решение касается исключительно России.

Итальянская оппозиция считает решение ЕК по Венецианской биеннале шантажом
Итальянская оппозиция считает решение ЕК по Венецианской биеннале шантажом

Напомним, что Киев выступил категорически против возвращения России на Венецианскую биеннале. С совместным демаршем выступили руководители украинского МИД Андрей Сибига и министерства культуры Татьяна Бережная. Чиновники официально призвали устроителей биеннале пересмотреть решение о допуске российской стороны к участию в выставке. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила о росте влияния РФ в Европе через спорт и участие в биеннале.

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Юлия Сафиулина
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