«Культура для демократии»: ЕК отозвала €2 млн у Венецианской биеннале за Россию, но не за Израиль

Еврокомиссия аннулировала грант Венецианской биеннале на сумму 2 миллиона евро из-за открытия российского павильона. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ведомства Тома Ренье.

«Еврокомиссия с самого начала выступала против возвращения российского павильона на биеннале, поскольку убеждена, что культура должна служить демократии и укреплению демократических ценностей», — сказал он.

Организаторы мирового художественного форума успели направить ответы на три письма с протестами, однако в Еврокомиссии оценили эти разъяснения и официально рекомендовали лишить мероприятие европейского финансирования. На уточняющий вопрос о том, стоит ли закрыть и павильон Израиля за военные преступления, Ренье отвечать не стал. Он лишь заметил, что принятое решение касается исключительно России.

Напомним, что Киев выступил категорически против возвращения России на Венецианскую биеннале. С совместным демаршем выступили руководители украинского МИД Андрей Сибига и министерства культуры Татьяна Бережная. Чиновники официально призвали устроителей биеннале пересмотреть решение о допуске российской стороны к участию в выставке. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила о росте влияния РФ в Европе через спорт и участие в биеннале.