Намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале современного искусства из-за открытия российского павильона является позорным и демонстрирует антидемократический, шантажистский характер политики Брюсселя. Об этом РИА «Новости» заявил президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано.

«Решение заблокировать финансирование Венецианской биеннале позорное и демонстрирует антидемократическую и шантажистскую природу Брюсселя», — сказал Тоскано.

По его словам, в последние дни ЕС также инициировал процедуру прекращения финансирования партий, входящих в группу Европарламента «Европа суверенных наций», обвиняя их в близости к России из-за критики санкций. В их числе — немецкая «Альтернатива для Германии» и итальянское «Национальное будущее». Тоскано подчеркнул, что их преследуют лишь за несогласие с санкционной политикой.

Политик также заявил, что решение Еврокомиссии противоречит общей тенденции, свидетельствующей об ослаблении русофобии — в частности, возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Он выразил полную солидарность с президентом фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, назвав его свободным человеком высокой культуры.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила обеспокоенность восстановлением позиций России в Европе, отметив возвращение российских спортсменов на международные соревнования и участие страны в Венецианской биеннале, что, по её мнению, происходит так, будто ничего не случилось.