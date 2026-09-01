«Рекомендовать не могу»: Безруков признался в просмотре пиратской «Одиссеи» Нолана

Сергей Безруков рассказал, что познакомился с новой картиной Кристофера Нолана «Одиссея» не в кинотеатре, а через пиратскую копию. Об этом народный артист России сообщил в интервью ТАСС.

«Допустим, «Одиссея» Нолана — это тоже пиратская копия, не того качества, в котором фильм должен существовать. Я её посмотрел. Мне понравилось, но насколько я вправе рекомендовать смотреть пиратскую копию?» — сказал Безруков.

По мнению Безрукова, ситуация с «серым» прокатом зарубежных фильмов напоминает ему эпоху видеосалонов 1990-х годов. Тогда многие иностранные ленты попадали к российским зрителям именно через неофициальные записи. По его словам, важно развивать российское кино, чтобы зрители получали больше качественных отечественных проектов.

«Одиссея» стала одним из самых ожидаемых фильмов Кристофера Нолана. Картина режиссёра основана на древнегреческом эпосе Гомера и посвящена путешествию мифического героя Одиссея. При этом кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, раскритиковал проект. По его словам, картина получилась очень дорогой и претенциозной. Несмотря на обращение к великому культурному наследию человечества, она ему не соответствует. Замах, по его оценке, был на рубль, а удар — на копейку.