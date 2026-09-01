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Опубликовано 1 сентября, 16:09

«Рекомендовать не могу»: Безруков признался в просмотре пиратской «Одиссеи» Нолана

Безруков рассказал о просмотре пиратской версии «Одиссеи» Нолана

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сергей Безруков рассказал, что познакомился с новой картиной Кристофера Нолана «Одиссея» не в кинотеатре, а через пиратскую копию. Об этом народный артист России сообщил в интервью ТАСС.

«Допустим, «Одиссея» Нолана — это тоже пиратская копия, не того качества, в котором фильм должен существовать. Я её посмотрел. Мне понравилось, но насколько я вправе рекомендовать смотреть пиратскую копию?» — сказал Безруков.

По мнению Безрукова, ситуация с «серым» прокатом зарубежных фильмов напоминает ему эпоху видеосалонов 1990-х годов. Тогда многие иностранные ленты попадали к российским зрителям именно через неофициальные записи. По его словам, важно развивать российское кино, чтобы зрители получали больше качественных отечественных проектов.

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«Одиссея» стала одним из самых ожидаемых фильмов Кристофера Нолана. Картина режиссёра основана на древнегреческом эпосе Гомера и посвящена путешествию мифического героя Одиссея. При этом кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, раскритиковал проект. По его словам, картина получилась очень дорогой и претенциозной. Несмотря на обращение к великому культурному наследию человечества, она ему не соответствует. Замах, по его оценке, был на рубль, а удар — на копейку.

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Юлия Сафиулина
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