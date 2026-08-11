Замах на рубль, удар на копейку: BadComedian назвал главную проблему «Одиссеи» Нолана

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана не соответствует своей исторической основе и не работает как самостоятельное произведение. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian.

Мне не понравился фильм «Одиссея». Он очень дорогой, очень претенциозный и сделан по великому культурному наследию человечества, но при этом как будто ему не соответствует. То есть замах был на рубль, а удар получился на копейку. В целом много вопросов. Евгений Баженов Кинокритик и блогер

Главной проблемой Баженов назвал изменение истории Одиссея в угоду современному зрителю, что в итоге бьёт по сюжету — он сам не работает внутри себя.

«Если отбросить соответствие первоисточнику, историческую достоверность, чёрный кастинг и прочее — это всё неважно. Берём просто фильм, и он внутри себя не работает. Это главная проблема, как по мне», — считает критик.

Также Бэд Комедиан выразил мнение, что в фильме есть некое переиначивание греческой мифологии на христианские мотивы. Появляется тема некоего первородного греха, который в итоге «всучен» Одиссею.

Он в конце говорит, что из-за его деяний закончился бронзовый век. То есть один человек буквально сломал систему. Я понимаю, что это образное мышление и параллели, мысли режиссёра. Понятно, что он тоже вырос на христианской традиции, но в контексте «Одиссеи» Гомера это выглядит крайне странно. Евгений Баженов Кинокритик и блогер

При этом собеседник Life.ru посоветовал посмотреть «Одиссею», ведь это один из главных фильмов года, все обсуждают, и, чтобы оставаться в культурной повестке, нужно знать, о чём эта картина.

Ранее Life.ru писал, что фильм Кристофера Нолана «Одиссея» не только стал кинематографическим событием года, но и принёс авторам колоссальную прибыль. Режиссёр, также выступивший автором сценария и продюсером, получил от Universal 20 миллионов долларов плюс процент от кассовых сборов, которые, как предварительно подсчитано, перевалят за миллиард.

«Одиссея» Кристофера Нолана (2026) — это масштабная, полностью снятая на плёнку IMAX 70 мм экранизация одноимённой поэмы Гомера, в которой режиссёр переосмысляет историю царя Итаки Одиссея (Мэтт Дэймон). После Троянской войны герой на протяжении десяти лет пытается вернуться домой к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй) и сыну Телемаху (Том Холланд), сражаясь с мифическими чудовищами и сталкиваясь с гневом богов, однако в этой версии эпическое путешествие становится не столько приключенческим блокбастером, сколько психологической драмой о травме, чувстве вины и послевоенном распаде личности. При бюджете в 250 миллионов долларов и звёздном актёрском составе фильм мгновенно окупился в прокате, вызвав полярные отзывы критиков и зрителей, которые оценили визуальный размах, но неоднозначно восприняли мрачную и затянутую трактовку классического сюжета.