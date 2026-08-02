Невероятные гонорары: Сколько Нолан и звёзды «Одиссеи» заработали на главном хите года

Эпический фильм Кристофера Нолана «Одиссея» не только стал одним из главных кинопремьер года, но и принёс создателям баснословные доходы. Постановщик, выступивший также сценаристом и продюсером, получил от студии Universal гонорар в размере 20 миллионов долларов плюс процент от сборов, которые, по прогнозам, уверенно превысят миллиард. Общий заработок режиссёра, как ожидается, составит от 75 до 80 миллионов долларов, сообщает Variety.

Мэтт Деймон, сыгравший главного героя Одиссея, стал самым высокооплачиваемым актёром проекта с гонораром в 15 миллионов долларов. Работа над ролью оказалась физически изнурительной: артисту пришлось похудеть более чем на десять килограммов и набрать мышечную массу, а также выдержать съёмки в сложных условиях Исландии, Италии и пустыни. Сам Деймон признавался, что это была не просто работа, а настоящая экспедиция.

Исполнитель роли Телемаха Том Холланд заработал 10 миллионов долларов. Это существенная сумма для актёра вне франшизы о Человеке-пауке, где его гонорары достигали 25 миллионов. Роль Антиноя досталась Роберту Паттинсону за 6 миллионов, тогда как Энн Хэтэуэй, исполнившая роль Пенелопы, получила около 6–7 миллионов долларов.

Шарлиз Терон, сыгравшая нимфу Калипсо (около 10 минут экранного времени), и Зендея, появившаяся в образе Афины примерно на пять минут, заработали по 6 и 5 миллионов долларов соответственно. Несмотря на небольшую продолжительность эпизодов, участие этих звёзд, особенно Зендеи, имело маркетинговое значение для привлечения аудитории.

Ранее актриса Зендея оказалась в центре скандала, появившись на фотоколле фильма «Одиссея» в Лондоне в серьгах из Зивийского клада возрастом около трёх тысяч лет, вставленных в современную бриллиантовую оправу, которая, по словам ювелира, не повреждает артефакты. В соцсетях пользователи раскритиковали такой подход, заявив, что подобным предметам место в музее, а не на красной дорожке. Один из комментаторов, назвавшись студентом-археологом, выразил возмущение этим фактом.