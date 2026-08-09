Психиатр залез в душу: Почему драма Телемаха из «Одиссеи» Нолана вскроет старые раны у каждого

За героическими странствиями Одиссея скрывается история сына, который 20 лет рос без отца и был вынужден собирать его образ по чужим рассказам. Так отношения героев Гомера разобрал врач-психиатр и психотерапевт ПКБ № 4 имени П.Б. Ганнушкина Артём Кузьмин, пишет «Московская медицина».

Поводом взглянуть на древний сюжет с этой стороны стали споры вокруг его переосмысления Кристофером Ноланом. По словам специалиста, миф подробно рассказывает о подвигах Одиссея, но практически не показывает, какой ценой его долгое отсутствие обходится Телемаху.

Пока отец пытается вернуться домой и проходит одно испытание за другим, сын годами живёт в ожидании и неопределённости. Самого Одиссея он почти не знает: представление о нём складывается из рассказов окружающих и легенд о великом царе.

Одновременно на Телемаха давит статус наследника знаменитого героя. От юноши ждут величия, но рядом нет отца, который мог бы стать для него примером и опорой. Кузьмин считает, что за внешней робостью персонажа постепенно накапливается гнев — на родителя, обстоятельства и собственное бессилие.

Даже возвращение Одиссея не решает эту проблему мгновенно. Для Телемаха встреча означает восстановление привычного порядка, однако с точки зрения отношений отца и сына это лишь начало долгого сближения.

Похожую тему недавно разбирал и Life.ru. Психолог объясняла, что отцу важно участвовать в жизни сына с первых дней, а не подключаться к воспитанию спустя несколько лет. По её словам, близость формируется прежде всего через обычную ежедневную заботу и присутствие рядом.

К слову, отсутствие нормального контакта между ребёнком и родителем может усугубляться и конфликтами взрослых. Life.ru рассказывал, почему нельзя превращать детей в посредников во время ссор после развода: психолог предупреждала, что ребёнок в такой ситуации оказывается вынужден нести чужие обиды и негатив между матерью и отцом.