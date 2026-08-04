Не ждать до школы: Психолог объяснила, почему отец нужен сыну с первых дней жизни

Отец должен участвовать в жизни сына с самого рождения, а не подключаться к воспитанию спустя пять-шесть лет. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

По её словам, близость формируется через повседневную заботу: мужчине важно вставать к младенцу по ночам, успокаивать его, ходить вместе с ним в поликлинику и давать матери возможность отдохнуть.

«Нужно понимать и принимать своего сына, с первых дней быть включённым в его жизнь», — подчеркнула специалист.

Такой опыт помогает отцу лучше узнать характер ребёнка, увидеть его способности и выстроить доверительные отношения. При этом понятия гражданственности и силы психолог не связывает исключительно с военной сферой: проявить себя можно в науке, искусстве, общественной деятельности и других направлениях.

Галич считает, что личный пример взрослого развивает в мальчике доброту, гуманизм, ответственность и умение заботиться о близких.

Ранее психолог предупредил, что унизительные фразы отца и других близких взрослых могут подорвать самооценку девочки и повлиять на её будущие отношения. Если подобное обращение принято в семье, ребёнок начинает считать его нормой и впоследствии может терпеть унижения от партнёра.