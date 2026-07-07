Фраза отца «Кому ты будешь нужна?» мешает дочери выйти замуж, заявил психолог

Фразы отца или других значимых взрослых вроде «Да кому ты будешь нужна?», «Ты себя в зеркало видела?», «Кто на тебя такую посмотрит?» или «Рёва, утрись, на тебя мальчик смотрит» могут серьёзно повредить психике девочки и её будущим отношениям. Об этом «Абзацу» рассказал психолог Анатолий Абашин.

По его словам, модель семьи ребёнок усваивает от родителей. Если отец позволяет себе так обращаться с дочерью и женой, девочка воспринимает это как норму. Она привыкает, что её могут унижать, и в будущем готова принимать подобное поведение от партнёра.

Эти установки закрепляются в нейронных связях. Избавиться от них можно только осознанно — сначала определить, как женщина хочет жить на самом деле, и последовательно двигаться к этому, добавил эксперт.

А ранее Life.ru писал, что девочки раньше мальчиков взрослеют и съезжают от родителей. По словам специалиста, у представительниц прекрасного пола внутренняя зрелость часто формируется раньше. Это связано с их большей социальной активностью и более ранним включением во взрослую жизнь.