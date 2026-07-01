Право на тайны: Юрист объяснила бдительным родителям, когда слежка за детьми незаконна

Закон охраняет право ребёнка на тайну переписки и неприкосновенность частной жизни, но при этом Семейный кодекс обязывает родителей заботиться о детях, разъяснила Life.ru юрист Татьяна Куделина. По её словам, родительский контроль за подростками может переходить в противоправное вмешательство, если нарушаются установленные законом границы.

«Сегодня родители вынуждены применять современные средства контроля для обеспечения безопасности детей. Подростки усматривают в подобных действиях посягательство на их личную жизнь», — заметила собеседница Life.ru.

Юрист отмечает, что Конвенция о правах ребёнка и Конституция РФ гарантируют невмешательство в частную жизнь, однако Семейный кодекс обязывает родителей заботиться о детях. Именно этот баланс между приватностью и родительской ответственностью становится камнем преткновения. Чётких критериев злоупотребления правом при контроле не установлено, но Пленум ВС РФ относит к сбору сведений о частной жизни любые умышленные действия по получению информации — от наблюдения до аудио- и видеозаписи.

«Статья 138 УК РФ защищает тайну любой переписки и телефонных переговоров. Доступ к этим данным без согласия субъекта является нарушением», — пояснила Куделина.

Установка приложений с записью звука или геолокации без ведома ребёнка — это незаконный сбор сведений, а чтение переписки — нарушение тайны. При добросовестном заблуждении уголовная ответственность не наступает. Конституционный суд РФ указал, что использование программ родительского контроля для безопасности детей до 18 лет допустимо.

«При контроле ребёнка следует руководствоваться двумя принципами: вмешательство допустимо для обеспечения безопасности, а способы должны быть соразмерны и минимально травматичны для психики», — резюмировала Куделина в беседе с Life.ru.

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