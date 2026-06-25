«Точка невозврата»: Почему безобидные вопросы о будущем вызывают у подростков агрессию

Казалось бы, безобидный вопрос «кем ты будешь?» часто воспринимается подростками не как забота, а как давление с требованием немедленно выбрать жизненный путь, объяснила детский психолог Ирина Прокофьева. По её словам, такие вопросы у современных подростков вызывают негативную реакцию.

Само представление о «профессии на всю жизнь» сформировалось в другое время, когда человек действительно выбирал одну траекторию и редко её менял. Сейчас же рынок труда меняется слишком быстро: появляются новые профессии, а старые исчезают, поэтому подросток чувствует нестабильность и давление неопределённости.

Взрослые, задавая этот вопрос, чаще всего хотят выразить заботу, однако подросток слышит требование выбрать «одну дверь» и отказаться от остальных возможностей. На этом фоне возникают две реакции: агрессия или эмоциональное «выключение», которые связаны не с ленью, а с перегрузкой и тревогой.

«Вот она, та самая точка невозврата, которая так пугает. Для психики, которая ещё толком не знает, чем займётся в субботу, это просто непосильный вес», — заключила собеседница RuNews24.ru.

К слову, если ребёнок ничем не интересуется, за этим чаще всего стоят не лень или испорченный характер. Проблема зачастую кроется в перегрузке, эмоциональном неблагополучии или напряжённых отношениях со взрослыми.