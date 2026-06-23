Первая зарплата не спасёт: Родителям назвали 5 финансовых уроков, которые надо дать выпускнику прямо сейчас

Майские вальсы отгремели, и вчерашние школьники готовятся штурмовать вузы. Родители покупают билеты и чемоданы, но часто забывают о главном — прокачке финансовых мозгов ребёнка. Эксперт платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова в беседе с Life.ru предупредила: переезд и самостоятельный быт становятся жестким краш-тестом для тех, кого никогда не учили обращаться с деньгами.

Финансовая самостоятельность редко появляется автоматически в день совершеннолетия. Умение обращаться с деньгами — такой же навык, как способность планировать время. И чем раньше родители начнут готовить ребёнка к этому переходу, тем увереннее он будет чувствовать себя во взрослой жизни Юлия Тарасова Эксперт платёжного сервиса «Апельсин»

Ключевая ошибка, по мнению эксперта — ждать у моря погоды, а именно первой зарплаты. Финансовые привычки закладываются не вдруг, а годами. Поэтому уже сейчас подростку пора выдавать фиксированную сумму на транспорт и развлечения. Споткнуться и спустить всё в ноль за три дня — не трагедия, а лучшая прививка от инфантилизма.

Первый и главный закон выживания в общежитии или на съёмной квартире — правило жёстких приоритетов. Сначала «скучные» строчки: аренда, связь, проезд и еда. Только после закрытия базовых требований можно лезть в кошелёк за спонтанными радостями. Тарасова подчёркивает: беды случаются не от маленьких стипендий, а от неумения считать.

Отдельный гвоздь программы — цифровая гигиена. Современные студенты живут в банковских приложениях, где деньги превращаются в невесомые цифры на экране. Эксперт настаивает на строгом инструктаже: никаких переходов по фишинговым ссылкам, тотальный контроль подписок и простое правило — быстрая оплата не равно обязательная покупка.

Ломается и стереотип о скупости. Финансовая подушка, даже смешная по размеру, это синоним свободы, а не нищеты. Родители должны не ругать за импульсивные траты, а садиться рядом и проводить работу над ошибками. Атмосфера доверия учит ответственности лучше, чем тотальная слежка.

«Подготовка к взрослой жизни — это постепенная передача ответственности. Родителям бывает непросто отказаться от роли контролёра, однако именно доверие помогает подростку научиться принимать решения самостоятельно», — заключила собеседница Life.ru