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14 июня, 22:57

«Отравить близкого»: Кто чаще всего подсаживает детей на алкоголь и наркотики

Нарколог Шуров: Детей на вредные привычки могут подсадить друзья и родственники

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Подростковый период во многом определяет будущую судьбу человека, поэтому родителям крайне важно не допустить формирования зависимостей, предупредил нарколог Василий Шуров. Самое опасное время — пубертатный кризис, когда происходит естественный механизм сепарации и резко падает авторитет родителей.

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В это время у подростка появляется острое желание принадлежать какому-либо сообществу. Если школьник или студент попадёт в плохую компанию, его могут склонить к курению, алкоголю и запрещённым веществам. Более того, навредить ребёнку могут даже родственники, поскольку некоторым людям «принципиально нужно отравить близкого человека».

«Сам человек никогда не примет решение употребить. Есть старшие товарищи, определённый контекст», — отметил собеседник 360.ru.

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Кстати, компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения.

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Борис Эльфанд
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