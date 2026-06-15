«Отравить близкого»: Кто чаще всего подсаживает детей на алкоголь и наркотики

Подростковый период во многом определяет будущую судьбу человека, поэтому родителям крайне важно не допустить формирования зависимостей, предупредил нарколог Василий Шуров. Самое опасное время — пубертатный кризис, когда происходит естественный механизм сепарации и резко падает авторитет родителей.

В это время у подростка появляется острое желание принадлежать какому-либо сообществу. Если школьник или студент попадёт в плохую компанию, его могут склонить к курению, алкоголю и запрещённым веществам. Более того, навредить ребёнку могут даже родственники, поскольку некоторым людям «принципиально нужно отравить близкого человека».

«Сам человек никогда не примет решение употребить. Есть старшие товарищи, определённый контекст», — отметил собеседник 360.ru.

Кстати, компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения.