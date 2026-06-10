Офис, кофе и постоянная тревога: Зумеры всё чаще слышат от врачей диагноз СРК

Синдром раздражённого кишечника теперь поражает даже 20-летних, а главными его жертвами становятся измотанные стрессом зумеры. Как выяснил SHOT, за последние месяцы число обращений девушек к гастроэнтерологам резко подскочило.

Пациентки жалуются на сильные спазмы и боли в животе, а врачи диагностируют СРК, который, по их словам, серьёзно ухудшает качество жизни. Парни попадают на приём в полтора-три раза реже, потому что попросту стесняются идти к доктору с такой деликатной проблемой.

Основная масса заболевших — офисные работники, а первые симптомы проявляются уже в возрасте от 20 до 30 лет. Синдром развивается на фоне постоянного стресса, тревожности и депрессий, а усугубляют его литры кофе, переедание, сигареты и алкоголь.

Параллельно в книжных магазинах фиксируют бум продаж литературы про кишечник: зумеры сначала пытаются разобраться в проблеме самостоятельно и только потом записываются к врачу. Завотделением гастроэнтерологии центра имени Боткина Оксана Левина пояснила, что при лечении критически важно соблюдать диету и принимать спазмолитики с регуляторами микрофлоры, но исключительно по назначению специалиста.

Синдром раздражённого кишечника, или СРК, — это одно из самых распространённых хронических расстройств пищеварительной системы. Оно функциональное, то есть человек испытывает реальные боли и дискомфорт, но при обследовании врачи не находят ни воспалений, ни язв, ни других органических повреждений кишечника.

Ранее сообщалось, что облысение всё чаще настигает даже зумеров из-за хронического стресса, недосыпа и эмоционального выгорания. Если раньше заметное поредение волос начиналось после 35–40 лет, то теперь первые признаки появляются уже в 18–25. Дело в том, что волосяной фолликул — маленькая, но крайне сложная структура организма. Именно стресс, хронические заболевания, вредные привычки и прочие негативные факторы способны запустить генетически заложенный процесс гораздо раньше, чем он стартовал бы сам по себе.