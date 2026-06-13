«Попахивает безумием»: Нарколог назвал 3 хобби, которые легко перерастают в зависимость

Компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения, предупредил нарколог Василий Шуров. По его словам, многие прикрываются термином «киберспорт» и ломают себе жизнь.

Так, подросток, проводящий по восемь часов за играми, рискует здоровьем, учёбой и психикой, поэтому важно ограничивать время за компьютером и не допускать ночных игр вместо сна. В качестве примера зависимости эксперт также привёл криптотрейдеров без специального образования, которые используют финансовые инструменты, получая удовольствие от риска и страдая одержимостью «заполучить миллионы».

«Человек в ипотеку залез, забрал деньги оттуда, несколько сотен тысяч рублей заплатил за виртуальный танк. Вот это уже попахивает безумием», — отметил собеседник 360.ru.

Кстати, чрезмерное увлечение общением с нейросетями приводит к снижению самостоятельного мышления и формированию цифровой зависимости. При этом человек начинает чрезмерно доверять ИИ и теряет критическое восприятие информации.