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13 июня, 12:34

«Попахивает безумием»: Нарколог назвал 3 хобби, которые легко перерастают в зависимость

Нарколог Шуров: Страсть к компьютерным играм чревата настоящей зависимостью

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения, предупредил нарколог Василий Шуров. По его словам, многие прикрываются термином «киберспорт» и ломают себе жизнь.

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Так, подросток, проводящий по восемь часов за играми, рискует здоровьем, учёбой и психикой, поэтому важно ограничивать время за компьютером и не допускать ночных игр вместо сна. В качестве примера зависимости эксперт также привёл криптотрейдеров без специального образования, которые используют финансовые инструменты, получая удовольствие от риска и страдая одержимостью «заполучить миллионы».

«Человек в ипотеку залез, забрал деньги оттуда, несколько сотен тысяч рублей заплатил за виртуальный танк. Вот это уже попахивает безумием», — отметил собеседник 360.ru.

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Кстати, чрезмерное увлечение общением с нейросетями приводит к снижению самостоятельного мышления и формированию цифровой зависимости. При этом человек начинает чрезмерно доверять ИИ и теряет критическое восприятие информации.

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Борис Эльфанд
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