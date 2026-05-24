«Тревога без доступа к чату»: Психолог назвала главные признаки ИИ-зависимости

Чрезмерное увлечение общением с нейросетями приводит к снижению самостоятельного мышления и формированию цифровой зависимости, при которой человек начинает чрезмерно доверять ответам ИИ и теряет критическое восприятие информации. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Ирина Грекова.

По словам специалиста, проблема уже становится заметной в повседневной жизни. Люди всё чаще перекладывают даже простые задачи на чат-ботов, вместо того чтобы решать их самостоятельно или с помощью базовых инструментов.

«Люди так погружаются в коммуникации с ИИ, что не хотят размышлять самостоятельно. Даже простой математический пример решают не в уме и не с помощью калькулятора, а задают задачу чату», — рассказала психолог.

Грекова выделила несколько тревожных сигналов, которые могут указывать на формирование зависимости: появление беспокойства и стресса при отсутствии доступа к нейросети, постепенная замена живого общения диалогами с ИИ, постоянное использование чата без конкретной цели, нарушение режима сна и потеря контроля времени. Также опасным признаком она считает безусловное доверие ответам системы, включая медицинские и бытовые советы.

Отдельно эксперт подчеркнула, что нейросети могут быть потенциально опаснее социальных сетей. В отличие от платформ, где люди общаются между собой и информация чаще подвергается сомнению, ИИ воспринимается как авторитетный источник. При этом он может выдавать ошибочные данные, которые пользователь редко перепроверяет.

