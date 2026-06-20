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20 июня, 12:39

Родителям объяснили, какие дети раньше сбегут от них во взрослую жизнь

Психолог Покусаева: Девочки раньше мальчиков взрослеют и съезжают от родителей

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Девочки, как правило, быстрее становятся готовы к самостоятельной жизни и переезду от родителей, чем мальчики, считает детский и семейный психолог Олеся Покусаева. Об этом она рассказала в интервью 360.ru.

По словам специалиста, у представительниц женского пола внутренняя зрелость часто формируется раньше. Это связано с их большей социальной активностью и более ранним включением во взрослую жизнь.

«Мальчики в целом взрослеют позже, тем более сейчас, нередко они более инфантильные», — подчеркнула эксперт.

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Ранее зумерам объяснили, как безболезненно съехать от родителей. По словам психолога, способность самому принимать решения и брать ответственность формируется у большинства, однако эмоциональной готовности многие достигают с опозданием.

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Борис Эльфанд
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