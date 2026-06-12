«Границы — это не забор»: Зумерам объяснили, как безболезненно съехать от родителей

Сепарация — это постепенное отделение ребёнка от родителей. Способность самому принимать решения и брать ответственность формируется у большинства, однако эмоциональной готовности многие достигают с опозданием, рассказала клинический психолог Елена Куперштейн. По её словам, готовясь съехать от родителей, нужно научиться самостоятельно принимать бытовые решения и стремиться к финансовой независимости.

Также необходимо отстаивать и аргументировать свои новые планы, избегая обвинений в адрес родителей. Обязательный этап сепарации — поддержка связи с близкими: предлагать помощь по дому, интересоваться их жизнью. При принятии решений важно просчитывать негативные сценарии и готовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, а сроки выполнения планов ставить с запасом, чтобы избежать паники.

«Личные границы — это не забор между молодым человеком и его семьей, а правила игры, которые помогают каждому чувствовать себя комфортно. Важно донести до родителей, что именно тебе важно, какое конкретно вмешательство в жизнь тебя напрягает», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Когда дети вырастают и покидают родительский дом, наступает новый, непростой этап. Как справиться с чувством пустоты? Как перестроить жизнь и найти новые источники радости, не теряя связи с повзрослевшими детьми? Рассказывает Life.ru.