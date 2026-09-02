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Опубликовано 2 сентября, 12:43

Автор культового хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер умер в 86 лет

Обложка © YouTube / Britclip

Обложка © YouTube / Britclip

Сценарист Виктор Миллер, написавший сценарий к культовому фильму ужасов «Пятница, 13-е», умер в возрасте 86 лет. О его смерти сообщил сын Иэн изданию Variety.

Миллер скончался в понедельник в городе Аламеда в штате Калифорния. Он родился в 1940 году в Новом Орлеане.

Фильм «Пятница, 13-е» вышел в 1980 году и стал одним из знаковых хорроров жанра слэшер. Картина положила начало популярной франшизе.

Помимо кино, Миллер работал для американского телевидения. Он писал сценарии к сериалам «Все мои дети», «Главный госпиталь» и «Направляющий свет».

У сценариста остались жена Тина Терстон Миллер и двое сыновей — Иэн и Джош.

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Дарья Денисова
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