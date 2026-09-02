Автор культового хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер умер в 86 лет

Сценарист Виктор Миллер, написавший сценарий к культовому фильму ужасов «Пятница, 13-е», умер в возрасте 86 лет. О его смерти сообщил сын Иэн изданию Variety.

Миллер скончался в понедельник в городе Аламеда в штате Калифорния. Он родился в 1940 году в Новом Орлеане.

Фильм «Пятница, 13-е» вышел в 1980 году и стал одним из знаковых хорроров жанра слэшер. Картина положила начало популярной франшизе.

Помимо кино, Миллер работал для американского телевидения. Он писал сценарии к сериалам «Все мои дети», «Главный госпиталь» и «Направляющий свет».

У сценариста остались жена Тина Терстон Миллер и двое сыновей — Иэн и Джош.

Ранее в возрасте 85 лет умер канадский актёр озвучивания Питер Каллен. Артист впервые подарил голос лидеру автоботов в мультсериале «Трансформеры» 1984 года, а спустя десятилетия вернулся к культовому персонажу в голливудской франшизе. Каллен также озвучивал ослика Иа, Рокфора из «Чипа и Дейла» и создавал звуки Хищника в фильме 1987 года.