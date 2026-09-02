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Опубликовано 2 сентября, 13:30

Сальме Хайек — 60 лет: от мексиканских сериалов до миллиардера и Голливуда

Оглавление
Сериал «Тереза», после которого Сальму Хайек узнала вся Мексика
Как Голливуд заставил Сальму стать продюсером?
Фильм, за который Сальма Хайек боролась восемь лет
Что ещё пришлось пройти Сальме, чтобы выпустить «Фриду»?
Личная жизнь Сальмы Хайек
Позднее материнство: как Сальма Хайек стала мамой в 41 год
Состояние семьи Сальмы Хайек: кому на самом деле принадлежат $27,3 млрд
Почему фанаты не верят, что Сальме исполняется 60 лет?

2 сентярбря 2026 Сальме Хайек исполняется 60 лет. В день рождения актрисы Life.ru решил рассказать, как девушка из Мексиси сумела стать одной из самых популярных актрис, через что ей пришлось пройти и почему её фанаты не верят в такой возраст!

Сальма Хайек в 60 лет: биография, муж-миллиардер, дочь, «Фрида» и карьера в Голливуде. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Zuma / Cole Burston, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сальма Хайек в 60 лет: биография, муж-миллиардер, дочь, «Фрида» и карьера в Голливуде. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Zuma / Cole Burston, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2 сентября 2026 года Сальме Хайек исполняется 60 лет. Поклонникам актрисы трудно поверить в эту цифру, звезда по-прежнему восхищает эффектной внешностью и яркими образами. Как мексиканка прошла путь от ролей в телесериалах до статуса одной из самых узнаваемых актрис Голливуда? В день рождения звезды Life.ru вспоминает, с чего начиналась её карьера, и рассказывает, как живёт знаменитость в 2026 году.

Сериал «Тереза», после которого Сальму Хайек узнала вся Мексика

Сальма Хайек в молодости: роль в сериале «Тереза», которая принесла ей известность в Мексике. Фото © Кадр из сериала «Тереза», режиссеры Антонио Серрано, Хорхе Санчес-Фогарти, Габриэль Васкес и др., сценаристы Сильвия Кастильехос и др.

Сальма Хайек в молодости: роль в сериале «Тереза», которая принесла ей известность в Мексике. Фото © Кадр из сериала «Тереза», режиссеры Антонио Серрано, Хорхе Санчес-Фогарти, Габриэль Васкес и др., сценаристы Сильвия Кастильехос и др.

Сальма Вальгарма Хайек Хименес родилась 2 сентября 1966 года в городе Коацакоалькос мексиканского штата Веракрус. Её отец был бизнесменом ливанского происхождения, а мать — оперной певицей с испанскими корнями. Семья могла дать дочери спокойное будущее, однако университетскую учёбу Сальма бросила ради актёрской профессии. Впервые будущая звезда появилась на экране в теленовелле «Новый рассвет» 1988 года. А уже в 1989 году Хайек досталась главная роль в сериале «Тереза». Актриса сыграла красивую и расчётливую девушку, которая мечтала вырваться из бедности. Но несмотря на то, что теленовелла стала хитом, а Хайек — звездой национального масштаба, девушка решила оставить успех и начать всё сначала в США.

Как Голливуд заставил Сальму стать продюсером?

Сальма Хайек в роли Каролины в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» 1995 года. Фото © Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, сценарист Роберт Родригес

Сальма Хайек в роли Каролины в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» 1995 года. Фото © Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, сценарист Роберт Родригес

В 1991 году Хайек переехала в Лос-Анджелес. Ей было около 25 лет, она почти не говорила по-английски, а изучение нового языка дополнительно осложняла дислексия. В Мексике её узнавали на улицах, а в Голливуде поначалу предлагали лишь поучаствовать в массовке. Позже актриса вспоминала, что возможность большой карьеры для мексиканки тогда казалась индустрии настолько невероятной, что над её планами открыто смеялись. Переломным моментом стало интервью с Хайек, которое случайно увидели режиссёр Роберт Родригес и продюсер Элизабет Авельян. Они пригласили Сальму на пробы в боевик «Отчаянный», но студия всё равно не спешила утверждать малоизвестную мексиканку и рассматривала на роль в том числе Кэмерон Диас. После нескольких прослушиваний роль Каролины всё-таки получила Хайек, а вышедший в 1995 году фильм сделал её настоящей звездой.

Затем она снялась в фильмах «От заката до рассвета» 1996 года, «Догма» 1999 года и «Дикий, дикий Запад», а также в новых проектах с Антонио Бандерасом. Однако в Голливуде Хайек по-прежнему воспринимали как эффектную латиноамериканскую красавицу и предлагали однотипные роли. Поэтому, чтобы получить действительно стоящую роль, Сальме пришлось стать продюсером.

Фильм, за который Сальма Хайек боролась восемь лет

Фильм «Фрида» принёс Сальме Хайек номинацию на премию «Оскар» в 2003 году. Фото © Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Тэймор, сценаристы Клэнси Сигал, Дайан Лэйк, Грегори Нава и др.

Фильм «Фрида» принёс Сальме Хайек номинацию на премию «Оскар» в 2003 году. Фото © Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Тэймор, сценаристы Клэнси Сигал, Дайан Лэйк, Грегори Нава и др.

История мексиканской художницы Фриды Кало стала для Хайек не очередной ролью, а навязчивой идеей. Актриса восемь лет добивалась запуска картины. Искала деньги, собирала актёрский состав, убеждала режиссёра Джули Теймор и лично получила разрешение использовать в фильме картины Кало. Даже Альфреда Молину, сыгравшего Диего Риверу, она караулила за кулисами бродвейского театра, чтобы уговорить присоединиться к проекту.

Фильм «Фрида» вышел в 2002 году. Хайек была не только исполнительницей главной роли, но и одним из продюсеров. Картина получила шесть номинаций на премию «Оскар» и выиграла две — за грим и музыку. На церемонии 23 марта 2003 года сама Сальма претендовала на награду за лучшую женскую роль, став первой мексиканской актрисой, номинированной в этой категории. Однако трудности, связанные с фильмом, оказались куда глобальнее, чем кажется. Но что же случилось?

Что ещё пришлось пройти Сальме, чтобы выпустить «Фриду»?

Харви Вайнштейн и история создания «Фриды», о которой Хайек заговорила спустя 15 лет. Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs, Paul Fenton

Харви Вайнштейн и история создания «Фриды», о которой Хайек заговорила спустя 15 лет. Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs, Paul Fenton

13 декабря 2017 года Хайек опубликовала в The New York Times колонку «Харви Вайнштейн был и моим монстром». Актриса утверждала, что руководитель Miramax во время работы над «Фридой» неоднократно добивался от неё сексуальных контактов, а после отказов унижал, запугивал и однажды пригрозил убить. По её словам, Вайнштейн якобы пытался закрыть картину и в конце концов поставил условием продолжения работы откровенную сцену с другой актрисой.

Хайек писала, что во время съёмок этой сцены у неё началась тяжёлая паническая реакция. Однако представитель Вайнштейна на следующий день отверг обвинения в сексуальных домогательствах и принуждении, заявив, что другие участники событий помнят происходившее иначе. Стоит сказать, что история Хайек была далеко не единственной. После начала скандала в 2017 году с обвинениями против Вайнштейна выступили более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Миру Сорвино и Розанну Аркетт. Они рассказывали о домогательствах и предложениях карьерного продвижения в обмен на близость, а некоторые обвиняли продюсера в изнасиловании. Сам Вайнштейн утверждал, что все его отношения происходили по взаимному согласию.

В итоге скандал уничтожил карьеру Вайнштейна. Его уволили из собственной компании и исключили из Американской киноакадемии. Первый 23-летний срок в Нью-Йорке отменили из-за процессуальных нарушений, однако на повторном процессе в 2025 году его вновь признали виновным по одному из обвинений в сексуальном насилии. Кроме того, в силе осталось вынесенное в Калифорнии осуждение за изнасилование и сексуальное насилие.

Личная жизнь Сальмы Хайек

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино: история знакомства актрисы и наследника империи Kering. Фото © ТАСС / AP / Lewis Joly

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино: история знакомства актрисы и наследника империи Kering. Фото © ТАСС / AP / Lewis Joly

По данным Harper’s Bazaar, с будущим мужем Сальма познакомилась на гала-вечере в Венеции в 2006 году. Подробности первой встречи актриса до сих пор не раскрывает, называя историю слишком личной, чтобы превращать её в публичную легенду. Известно лишь, что вскоре актриса и французский предприниматель Франсуа-Анри Пино начали встречаться. Избранник актрисы — сын основателя семейной бизнес-империи Франсуа Пино. В течение 20 лет он руководил Kering — группой, в которую входят Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen и другие люксовые дома. 15 сентября 2025 года Франсуа-Анри передал должность генерального директора Луке де Мео, но остался председателем совета директоров Kering. 14 февраля 2009 года Хайек и Пино зарегистрировали брак в Париже, а в апреле 2009 года устроили большую свадьбу в Венеции.

Позднее материнство: как Сальма Хайек стала мамой в 41 год

Сальма Хайек стала мамой в 41 год: актриса вместе с дочерью Валентиной Паломой Пино. CAROLINE BREHMAN

Сальма Хайек стала мамой в 41 год: актриса вместе с дочерью Валентиной Паломой Пино. CAROLINE BREHMAN

Дочь пары Валентина Палома Пино родилась 21 сентября 2007 года, вскоре после 41-го дня рождения Хайек. В одном из интервью актриса рассказывала, что прежде уже боялась никогда не стать матерью, поэтому появление ребёнка было для неё особенно важным. К 60-летию Хайек их дочери уже 18 лет. Валентина появляется с матерью на красных дорожках, увлекается фотографией и думает об актёрской и режиссёрской профессиях. А в августе 2026 года стало известно, что Сальма впервые стала бабушкой: ребёнок родился у её пасынка Франсуа-младшего ещё в июле.

Состояние семьи Сальмы Хайек: кому на самом деле принадлежат $27,3 млрд

Сальма Хайек и семья Пино: кому принадлежат Gucci, Saint Laurent и Balenciaga? Фото © ТАСС / Zuma / Matteo Chinellato

Сальма Хайек и семья Пино: кому принадлежат Gucci, Saint Laurent и Balenciaga? Фото © ТАСС / Zuma / Matteo Chinellato

В разговорах о Сальме Хайек часто смешивают личные деньги её мужа, капитал всей династии Пино и заработок самой актрисы. По данным Forbes на 1 сентября 2026 года, состояние основателя империи Франсуа Пино и его семьи оценивается в $27,3 млрд — это 91-е место в мировом рейтинге богатейших людей. Цифра меняется вместе с рынком и не означает, что вся сумма лежит на счетах Франсуа-Анри или принадлежит Сальме.

Помимо доли в Kering, семье принадлежат аукционный дом Christie’s, крупная коллекция искусства и контрольный пакет голливудского агентства Creative Artists Agency. При этом Хайек подчёркивала, что продолжает сама зарабатывать и оплачивать значительную часть собственной жизни. В 2024 году она рассказала, что у супругов нет брачного контракта, но их финансы остаются раздельными. Да, может актриса и вошла в одну из богатейших семей Франции, однако её собственная карьера и компания появились только благодаря собственному труду женщины.

Почему фанаты не верят, что Сальме исполняется 60 лет?

Сальма Хайек на съёмках «Одноклассников-3» накануне своего 60-летнего юбилея. Фото © ТАСС / Sthanlee Mirador / Sipa USA

Сальма Хайек на съёмках «Одноклассников-3» накануне своего 60-летнего юбилея. Фото © ТАСС / Sthanlee Mirador / Sipa USA

Несмотря на то, что Сальме действительно исполняется 60 лет, поклонникам сложно поверить в эту цифру. Под всеми новыми фотографиями Хайек они неизменно восхищаются её внешностью и отмечают, что с годами звезда не растеряла ни обаяния, ни женственности, ни присущей ей элегантности. Сама актриса на выходах 2026 года не скрывает седые пряди, сохраняет привычные тёмные волосы, подчёркивает фигуру приталенными платьями и не отказывается от ярких образов.

Говоря об уходе за внешностью, Хайек утверждает, что не использует инъекционные филлеры и ботокс, но не отказывается от аппаратной косметологии. В одном из интервью она рассказывала о радиочастотных процедурах и ежегодной неинвазивной ультразвуковой подтяжке. Среди домашних привычек звезда называет увлажнение кожи, обязательное снятие макияжа и качественный сон.

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Судя по всему, 60 для Сальмы Хайек — это вовсе не финальная точка, а просто цифра в паспорте. Она продолжает сниматься, продюсировать, выходить на красные дорожки и доказывать, что возраст не отменяет ни амбиций, ни красоты. К слову, в 2026 году 60-летие отметила ещё одна голливудская звезда. Ранее Life.ru рассказывал, как Холли Берри прошла путь от конкурсов красоты до исторического «Оскара» и чем закончились три её брака.

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Софья Кузнецова
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