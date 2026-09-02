Сальме Хайек — 60 лет: от мексиканских сериалов до миллиардера и Голливуда

2 сентября 2026 года Сальме Хайек исполняется 60 лет. Поклонникам актрисы трудно поверить в эту цифру, звезда по-прежнему восхищает эффектной внешностью и яркими образами. Как мексиканка прошла путь от ролей в телесериалах до статуса одной из самых узнаваемых актрис Голливуда? В день рождения звезды Life.ru вспоминает, с чего начиналась её карьера, и рассказывает, как живёт знаменитость в 2026 году.

Сериал «Тереза», после которого Сальму Хайек узнала вся Мексика

Сальма Хайек в молодости: роль в сериале «Тереза», которая принесла ей известность в Мексике. Фото © Кадр из сериала «Тереза», режиссеры Антонио Серрано, Хорхе Санчес-Фогарти, Габриэль Васкес и др., сценаристы Сильвия Кастильехос и др.

Сальма Вальгарма Хайек Хименес родилась 2 сентября 1966 года в городе Коацакоалькос мексиканского штата Веракрус. Её отец был бизнесменом ливанского происхождения, а мать — оперной певицей с испанскими корнями. Семья могла дать дочери спокойное будущее, однако университетскую учёбу Сальма бросила ради актёрской профессии. Впервые будущая звезда появилась на экране в теленовелле «Новый рассвет» 1988 года. А уже в 1989 году Хайек досталась главная роль в сериале «Тереза». Актриса сыграла красивую и расчётливую девушку, которая мечтала вырваться из бедности. Но несмотря на то, что теленовелла стала хитом, а Хайек — звездой национального масштаба, девушка решила оставить успех и начать всё сначала в США.

Как Голливуд заставил Сальму стать продюсером?

Сальма Хайек в роли Каролины в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» 1995 года. Фото © Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, сценарист Роберт Родригес

В 1991 году Хайек переехала в Лос-Анджелес. Ей было около 25 лет, она почти не говорила по-английски, а изучение нового языка дополнительно осложняла дислексия. В Мексике её узнавали на улицах, а в Голливуде поначалу предлагали лишь поучаствовать в массовке. Позже актриса вспоминала, что возможность большой карьеры для мексиканки тогда казалась индустрии настолько невероятной, что над её планами открыто смеялись. Переломным моментом стало интервью с Хайек, которое случайно увидели режиссёр Роберт Родригес и продюсер Элизабет Авельян. Они пригласили Сальму на пробы в боевик «Отчаянный», но студия всё равно не спешила утверждать малоизвестную мексиканку и рассматривала на роль в том числе Кэмерон Диас. После нескольких прослушиваний роль Каролины всё-таки получила Хайек, а вышедший в 1995 году фильм сделал её настоящей звездой.

Затем она снялась в фильмах «От заката до рассвета» 1996 года, «Догма» 1999 года и «Дикий, дикий Запад», а также в новых проектах с Антонио Бандерасом. Однако в Голливуде Хайек по-прежнему воспринимали как эффектную латиноамериканскую красавицу и предлагали однотипные роли. Поэтому, чтобы получить действительно стоящую роль, Сальме пришлось стать продюсером.

Фильм, за который Сальма Хайек боролась восемь лет

Фильм «Фрида» принёс Сальме Хайек номинацию на премию «Оскар» в 2003 году. Фото © Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Тэймор, сценаристы Клэнси Сигал, Дайан Лэйк, Грегори Нава и др.

История мексиканской художницы Фриды Кало стала для Хайек не очередной ролью, а навязчивой идеей. Актриса восемь лет добивалась запуска картины. Искала деньги, собирала актёрский состав, убеждала режиссёра Джули Теймор и лично получила разрешение использовать в фильме картины Кало. Даже Альфреда Молину, сыгравшего Диего Риверу, она караулила за кулисами бродвейского театра, чтобы уговорить присоединиться к проекту.

Фильм «Фрида» вышел в 2002 году. Хайек была не только исполнительницей главной роли, но и одним из продюсеров. Картина получила шесть номинаций на премию «Оскар» и выиграла две — за грим и музыку. На церемонии 23 марта 2003 года сама Сальма претендовала на награду за лучшую женскую роль, став первой мексиканской актрисой, номинированной в этой категории. Однако трудности, связанные с фильмом, оказались куда глобальнее, чем кажется. Но что же случилось?

Что ещё пришлось пройти Сальме, чтобы выпустить «Фриду»?

Харви Вайнштейн и история создания «Фриды», о которой Хайек заговорила спустя 15 лет. Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs, Paul Fenton

13 декабря 2017 года Хайек опубликовала в The New York Times колонку «Харви Вайнштейн был и моим монстром». Актриса утверждала, что руководитель Miramax во время работы над «Фридой» неоднократно добивался от неё сексуальных контактов, а после отказов унижал, запугивал и однажды пригрозил убить. По её словам, Вайнштейн якобы пытался закрыть картину и в конце концов поставил условием продолжения работы откровенную сцену с другой актрисой.

Хайек писала, что во время съёмок этой сцены у неё началась тяжёлая паническая реакция. Однако представитель Вайнштейна на следующий день отверг обвинения в сексуальных домогательствах и принуждении, заявив, что другие участники событий помнят происходившее иначе. Стоит сказать, что история Хайек была далеко не единственной. После начала скандала в 2017 году с обвинениями против Вайнштейна выступили более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Миру Сорвино и Розанну Аркетт. Они рассказывали о домогательствах и предложениях карьерного продвижения в обмен на близость, а некоторые обвиняли продюсера в изнасиловании. Сам Вайнштейн утверждал, что все его отношения происходили по взаимному согласию.

В итоге скандал уничтожил карьеру Вайнштейна. Его уволили из собственной компании и исключили из Американской киноакадемии. Первый 23-летний срок в Нью-Йорке отменили из-за процессуальных нарушений, однако на повторном процессе в 2025 году его вновь признали виновным по одному из обвинений в сексуальном насилии. Кроме того, в силе осталось вынесенное в Калифорнии осуждение за изнасилование и сексуальное насилие.

Личная жизнь Сальмы Хайек

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино: история знакомства актрисы и наследника империи Kering. Фото © ТАСС / AP / Lewis Joly

По данным Harper’s Bazaar, с будущим мужем Сальма познакомилась на гала-вечере в Венеции в 2006 году. Подробности первой встречи актриса до сих пор не раскрывает, называя историю слишком личной, чтобы превращать её в публичную легенду. Известно лишь, что вскоре актриса и французский предприниматель Франсуа-Анри Пино начали встречаться. Избранник актрисы — сын основателя семейной бизнес-империи Франсуа Пино. В течение 20 лет он руководил Kering — группой, в которую входят Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen и другие люксовые дома. 15 сентября 2025 года Франсуа-Анри передал должность генерального директора Луке де Мео, но остался председателем совета директоров Kering. 14 февраля 2009 года Хайек и Пино зарегистрировали брак в Париже, а в апреле 2009 года устроили большую свадьбу в Венеции.

Позднее материнство: как Сальма Хайек стала мамой в 41 год

Сальма Хайек стала мамой в 41 год: актриса вместе с дочерью Валентиной Паломой Пино. CAROLINE BREHMAN

Дочь пары Валентина Палома Пино родилась 21 сентября 2007 года, вскоре после 41-го дня рождения Хайек. В одном из интервью актриса рассказывала, что прежде уже боялась никогда не стать матерью, поэтому появление ребёнка было для неё особенно важным. К 60-летию Хайек их дочери уже 18 лет. Валентина появляется с матерью на красных дорожках, увлекается фотографией и думает об актёрской и режиссёрской профессиях. А в августе 2026 года стало известно, что Сальма впервые стала бабушкой: ребёнок родился у её пасынка Франсуа-младшего ещё в июле.

Состояние семьи Сальмы Хайек: кому на самом деле принадлежат $27,3 млрд

Сальма Хайек и семья Пино: кому принадлежат Gucci, Saint Laurent и Balenciaga? Фото © ТАСС / Zuma / Matteo Chinellato

В разговорах о Сальме Хайек часто смешивают личные деньги её мужа, капитал всей династии Пино и заработок самой актрисы. По данным Forbes на 1 сентября 2026 года, состояние основателя империи Франсуа Пино и его семьи оценивается в $27,3 млрд — это 91-е место в мировом рейтинге богатейших людей. Цифра меняется вместе с рынком и не означает, что вся сумма лежит на счетах Франсуа-Анри или принадлежит Сальме.

Помимо доли в Kering, семье принадлежат аукционный дом Christie’s, крупная коллекция искусства и контрольный пакет голливудского агентства Creative Artists Agency. При этом Хайек подчёркивала, что продолжает сама зарабатывать и оплачивать значительную часть собственной жизни. В 2024 году она рассказала, что у супругов нет брачного контракта, но их финансы остаются раздельными. Да, может актриса и вошла в одну из богатейших семей Франции, однако её собственная карьера и компания появились только благодаря собственному труду женщины.

Почему фанаты не верят, что Сальме исполняется 60 лет?

Сальма Хайек на съёмках «Одноклассников-3» накануне своего 60-летнего юбилея. Фото © ТАСС / Sthanlee Mirador / Sipa USA

Несмотря на то, что Сальме действительно исполняется 60 лет, поклонникам сложно поверить в эту цифру. Под всеми новыми фотографиями Хайек они неизменно восхищаются её внешностью и отмечают, что с годами звезда не растеряла ни обаяния, ни женственности, ни присущей ей элегантности. Сама актриса на выходах 2026 года не скрывает седые пряди, сохраняет привычные тёмные волосы, подчёркивает фигуру приталенными платьями и не отказывается от ярких образов.

Говоря об уходе за внешностью, Хайек утверждает, что не использует инъекционные филлеры и ботокс, но не отказывается от аппаратной косметологии. В одном из интервью она рассказывала о радиочастотных процедурах и ежегодной неинвазивной ультразвуковой подтяжке. Среди домашних привычек звезда называет увлажнение кожи, обязательное снятие макияжа и качественный сон.

Судя по всему, 60 для Сальмы Хайек — это вовсе не финальная точка, а просто цифра в паспорте. Она продолжает сниматься, продюсировать, выходить на красные дорожки и доказывать, что возраст не отменяет ни амбиций, ни красоты. К слову, в 2026 году 60-летие отметила ещё одна голливудская звезда. Ранее Life.ru рассказывал, как Холли Берри прошла путь от конкурсов красоты до исторического «Оскара» и чем закончились три её брака.