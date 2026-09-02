Кабачковая дипломатия: Агроном подсказал Бекхэму, куда деть богатый урожай

Если урожай кабачков Дэвида Бекхэма окажется слишком щедрым, спасти его поможет простой русский способ — запечь овощи с чесноком и закрыть их на зиму. Такой рецепт в беседе с Life.ru предложил агроном Владимир Викулов.

«Кабачки очень хорошо сочетаются именно с чесноком и приправами. Кто-то любит добавить и острого перца, только не увлекаясь этим вопросом», — рассказал эксперт.

«Очень хорошая закуска, особенно в зимнее время, чтобы вспомнить тёплые летние дни. Советую ему попробовать, раз урожайный год», — добавил Викулов.

Впрочем, перерабатывать весь урожай необязательно. Некоторые сорта цукини способны храниться до Нового года и даже до весны. Для этого агроном советует выбирать зрелые плоды без повреждений и обязательно оставлять плодоножку — без неё кабачки портятся заметно быстрее.

Хранить урожай Викулов рекомендует в прохладном месте. А молодые плоды можно мариновать, запекать, солить или жарить. Сам агроном признался, что для маринования всё же предпочитает патиссоны, однако кабачки, по его мнению, лишь немного уступают им по вкусу.

Ранее Life.ru показывал необычный кабачок, которым Дэвид Бекхэм похвастался после сбора урожая в собственном огороде. Причудливая форма овоща удивила даже его супругу Викторию.