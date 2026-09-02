Дэвид Бекхэм показал подписчикам свой кабачок, выращенный на огороде

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм продемонстрировал подписчикам урожай из собственного огорода. Спортсмен показал необычный урожай — длинный изогнутый овощ, который вызвал удивление даже у его супруги Виктории.

Дэвид Бекхэм похвастался огромным кабачком со своего огорода. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabeckham

В опубликованном в соцсетях видео Бекхэм с гордостью демонстрирует находку из собственного сада. На кадрах видно, что овощ отличается от привычных кабачков и тыкв необычной формой и размером.

Виктория Бекхэм призналась, что раньше не встречала овощей такой причудливой формы. Неожиданный вид урожая превратил обычное садовое видео в семейную забавную сцену.

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 29-ю годовщину свадьбы в итальянском Портофино — месте, которое имеет особое значение для их истории. Супруги остановились в том самом отеле, где в 1997 году тайно встречались, пока их роман не стал достоянием общественности. Трогательным фото и подписью в блоге поделилась сама Виктория Бекхэм, сопроводив снимок проникновенными словами.