«Там, где всё началось»: Бекхэмы вернулись в Портофино в честь годовщины
Бекхэмы отметили 29-летие свадьбы в Портофино, где тайно встречались в 1997 году
Бекхэмы отметили 29-летие свадьбы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabeckham
Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 29-ю годовщину свадьбы в итальянском Портофино — месте, которое имеет особое значение для их истории. Супруги остановились в том самом отеле, где в 1997 году тайно встречались, пока их роман не стал достоянием общественности. Трогательным фото и подписью в блоге поделилась сама Виктория Бекхэм, сопроводив снимок проникновенными словами.
«Снова в Портофино — там, где всё началось, в 1997-м. Люблю тебя», — написала Бекхэм.
Дэвид и Виктория Бекхэм, одна из самых известных и крепких пар в шоу-бизнесе и спорте, познакомились в 1997 году на футбольном матче, а поженились 4 июля 1999 года в ирландском замке Латтрелстаун после рождения старшего сына Бруклина. У пары четверо детей: Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.
Поклонники в соцсетях отметили, что Бекхэмы остаются эталоном семейной жизни уже почти три десятилетия. В этом году пара также посетила несколько европейских курортов, но Портофино остаётся для них местом силы, где всё начиналось.
Ранее старший сын Бекхэмов, 26-летний Бруклин, заявил в соцсетях, что больше не хочет общаться с родителями и предпочитает строить самостоятельную жизнь с женой Николой Пельтц, вынужденный высказаться из-за комментариев родителей в прессе. Он обвинил их в том, что семейный бренд и публичный имидж для них важнее искренности, назвав их отношения «маской идеальной семьи», а детство — чередой показных мероприятий и игры на публику, что его выматывало, и добавил, что родители пытались разрушить его отношения с женой.
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