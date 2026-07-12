Виктория Бекхэм стала героем мемов из-за «покер фейса» на матче сборной Англии

Виктория Бекхэм стала объектом интернет-мемов после того, как не проявила эмоций во время напряжённого матча чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии. Супруга легендарного футболиста Дэвида Бекхэма с лицом «покер фейс» сидела на трибуне и будто отсутствовала мыслями. На эмоции звезды обратило внимание издание Daily Mail.

Многие фанаты предположили, что годы, проведённые за поддержкой мужа Дэвида на футбольных матчах, приучили её сохранять невозмутимость вне зависимости от результата сборной Англии. Снимки и видео Виктории в интернете активно обыгрывают в виде мемов, подчеркивая её «абсолютное спокойствие» на фоне эмоционального накала чемпионата.

Особенно контрастно Виктория смотрится рядом с Дэвидом, который в этот момент готов буквально выпрыгнуть с трибуны на поле и включиться в игру. Но некоторые комментаторы не исключили, что экс-солистка Spice Girls просто обладает нордическим темпераментом. В Сети вовсю выкладывают её фото в качестве болельщицы на более ранних матчах, где звезда демонстрирует аналогичное лицо «покер фейс».

Напомним, сборная Англии выбила Норвегию с чемпионата мира, завоевав путёвку в полуфинал. Встреча закончилась со счётом 2:1. Однако некоторые остались недовольны судейством.