Отец Холанда обвинил арбитра и Беллингема в поражении Норвегии от Англии
Альф-Инге Холанд. Обложка © ТАСС / IMAGO/Karl Vallantine
Бывший защитник сборной Норвегии Альф-Инге Холанд, отец нападающего Эрлинга Холанда, жёстко раскритиковал судейство в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Англии. Скандинавская команда уступила 1:2 в дополнительное время и покинула турнир.
Главным возмутителем спокойствия стал французский арбитр Клеман Тюрпен, который отменил гол норвежцев и засчитал спорный мяч Джуда Беллингема в ворота сборной Сольбаккена. После матча Холанд-старший не сдержал эмоций.
«Отлично сработано, Беллингем и арбитр», — написал отец форварда в соцсетях.
Напомним, сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира в Майами. Дубль на 45+2-й и 93-й минутах оформил Джуд Беллингем, а у норвежцев на 36-й минуте забил Андреас Шельдеруп. После первого дополнительного тайма был заменён Эрлинг Холанд, имеющий семь голов на турнире. Англичане в четвёртый раз сыграют в полуфинале ЧМ (ранее — дважды четвёртые и чемпионы в 1966 году), тогда как Норвегия впервые дошла до четвертьфинала; соперник англичан определится в паре Аргентина — Швейцария, а их полуфинал состоится 15 июля.
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