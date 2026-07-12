Отец Холанда обвинил арбитра и Беллингема в поражении Норвегии от Англии

Напомним, сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира в Майами. Дубль на 45+2-й и 93-й минутах оформил Джуд Беллингем, а у норвежцев на 36-й минуте забил Андреас Шельдеруп. После первого дополнительного тайма был заменён Эрлинг Холанд, имеющий семь голов на турнире. Англичане в четвёртый раз сыграют в полуфинале ЧМ (ранее — дважды четвёртые и чемпионы в 1966 году), тогда как Норвегия впервые дошла до четвертьфинала; соперник англичан определится в паре Аргентина — Швейцария, а их полуфинал состоится 15 июля.