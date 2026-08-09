«Ну хоть один-то возьми»: Как вежливо «съехать» с кабачкового шантажа

Раздражение из-за подаренных кабачков возникает не из-за самих овощей, а когда дружеское предложение превращается в настойчивость и начинает нарушать личные границы. Такую точку зрения РИАМО высказал психолог Никита Иванов.

По его словам, неловкость появляется после первого отказа, если знакомый продолжает уговаривать забрать урожай. Человек вынужден защищать своё право не принимать ненужный подарок, одновременно опасаясь обидеть дарителя.

«В этот момент мы уже начинаем защищать личные границы от чужой страсти к огороду», — объяснил Иванов.

Дополнительное раздражение может возникать и потому, что несколько килограммов овощей ещё предстоит хранить, готовить и искать для них рецепты, даже если кабачки человеку вообще не нравятся.

Психолог советует отказываться спокойно и без длинных оправданий: достаточно поблагодарить и прямо сказать, что продукт не нужен или его в семье не едят. Такой ответ, по его словам, не означает неуважения и не должен становиться поводом для ссоры.

Если же вы тот, кто как раз раздаёт кабачки знакомым, а они всё время отказываются, то вам в пору задуматься о хранении. Ранее Life.ru рассказывал, как подготовить погреб или подвал к «приходу» урожая и в каких ящиках лучше хранить разные плоды.