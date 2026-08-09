Погреб не прощает ошибок: Россиянам рассказали, как спасти урожай от гнили, а инструменты — от ржавчины

Перед закладкой урожая погреб, подвал или кладовую необходимо очистить, просушить и проверить работу вентиляции. Если в помещении сохраняется сырость, овощи быстрее начинают портиться, а металлический инструмент покрывается коррозией. Как организовать хранение урожая и садового инвентаря на даче, Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

По словам специалиста, одна из ошибок — использовать помещение без предварительной подготовки. Перед началом хранения необходимо устранить протечки, заделать трещины и убедиться, что воздух свободно циркулирует. В погребе для этого обычно используют приточно-вытяжную вентиляцию: одна труба обеспечивает поступление свежего воздуха, а другая выводит влажный воздух. Если естественной тяги недостаточно, можно установить вытяжной вентилятор.

Также урожай не следует хранить вместе с садовой химией, удобрениями, бензином и красками. Такие материалы могут выделять запахи и пары, которые ухудшают условия хранения продуктов.

Кроме того, овощи не стоит складывать непосредственно на бетонный пол или вплотную к стенам. Это нарушает циркуляцию воздуха, способствует образованию конденсата и повышает риск появления плесени. Перед закладкой урожай необходимо перебрать: даже несколько повреждённых плодов могут привести к порче остальных запасов.

«Для картофеля, моркови, свёклы и других корнеплодов лучше подходит погреб или подвал со стабильной температурой от +2 до +5°C и влажностью 85–95%. При отсутствии погреба часть урожая следует разместить в прохладной кладовой, утеплённой хозяйственной постройке или гараже, где температура не опускается ниже нуля и нет резких перепадов», — отмечает собеседница Life.ru.

Овощи удобнее хранить в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляционными отверстиями. Для банок с консервацией подходят прочные металлические или пластиковые стеллажи с антикоррозионным покрытием.

Садовый инструмент стоит размещать в сухом хозяйственном блоке или мастерской. Перед хранением его важно очистить от земли и растительных остатков, просушить, а металлические части при необходимости обработать защитным составом. Электроинструмент желательно оставлять в сухом помещении с плюсовой температурой, чтобы внутри корпуса не образовывался конденсат.

Для крупного инвентаря можно использовать настенные держатели, перфорированные панели и кронштейны. Мелкий крепеж, расходные материалы и сезонные принадлежности лучше разложить по подписанным контейнерам с крышками — это защищает содержимое от пыли и влаги и упрощает поиск нужных вещей.

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