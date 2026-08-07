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7 августа, 19:15

В России собрали более 1 млн тонн тепличных овощей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Edijs K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Edijs K

В России продолжает расти производство тепличных овощей. По данным на 4 августа, в организованном секторе собрано более 1 миллиона тонн продукции, что на 3,5 процента больше, чем в прошлом году. Особенно заметный рост показывают томаты закрытого грунта — их урожай достиг 424 тысяч тонн, что на 8,9 процента выше уровня 2025 года. Огурцов собрано около 565 тысяч тонн, сообщили в Минсельхозе.

Лидерами по производству тепличных овощей стали Московская, Липецкая и Калужская области, Ставропольский и Краснодарский края, Воронежская, Волгоградская и Белгородская области, Чеченская Республика и Башкортостан.

Параллельно идёт сбор овощей открытого грунта. Убрано порядка 35 тысяч гектаров, получено 626,4 тысячи тонн продукции — это на 21 процент больше, чем на ту же дату прошлого года. Активно идёт и уборка картофеля: с 16,6 тысячи гектаров накопано около 482 тысяч тонн, что на 9,6 процента выше показателя 2025 года.

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Ранее агроном Владимир Викулов в беседе с Life.ru объяснил, что пожелтение огурцов, особенно нижних листьев, чаще всего сигнализирует о нехватке азота, когда растение перераспределяет ресурсы в пользу молодых побегов, и эту проблему можно решить простой подкормкой. Он добавил, что не менее частая проблема — излишне плотная посадка, особенно у сильных партенокарпических гибридов.

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Александра Мышляева
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