Дебоширов и алкоголиков предложили отправлять на уборку подъездов и сбор урожая

Злостных нарушителей порядка, алкоголиков и тунеядцев могут начать привлекать к принудительным общественно полезным работам. С таким предложением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По его словам, ряд социально значимых отраслей сегодня остро нуждается в рабочих руках. Если людей, систематически отличающихся деструктивным поведением, направлять на такие участки, это поможет и перевоспитать нарушителей, и подтолкнуть развитие общества.

В беседе с «Абзацем» политик привёл конкретные примеры. Ближе к сентябрю начнётся битва за урожай — туда, по его мнению, и следует отправлять злостных алкоголиков и дебоширов. Кроме того, в стране большой объём дорожных работ, а на вокзалах почти не осталось носильщиков, чьи услуги теперь стоят дорого. Малинкович предложил обязать возмутителей спокойствия бесплатно помогать пожилым пассажирам с багажом, разумеется, под конвоем и в рамках общественной повинности.

Речь, подчеркнул собеседник издания, должна идти именно о тех, кто нарушает общественный порядок и угрожает безопасности окружающих. Срок отработки не должен быть длительным — достаточно пятнадцати суток или месяца.

Кроме того, при распределении нарушителей предлагается учитывать состояние их здоровья. При наличии хронических заболеваний или иных противопоказаний занятие следует подбирать с учётом имеющихся проблем, чтобы не навредить человеку.

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