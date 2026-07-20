Без «идеальных» семей и назиданий: В ГД обсудили образ крепкой ячейки общества в медиа

В Госдуме обсудили добровольные рекомендации для авторов фильмов, сериалов, рекламы, подкастов и цифровых проектов о крепкой семье. Заседание провёл комитет по информационной политике с участием представителей Минцифры, медиахолдингов и отраслевых экспертов.

Документ должен стать ориентиром, а не обязательным стандартом. Его авторы предлагают сохранять баланс между традиционными ценностями, художественной свободой и интересами аудитории, не превращая семейную тему ни в идеальную картинку, ни в повод для иронии.

Заседание провёл председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, модератором выступила замглавы Комитета Марина Ким. Глава Института развития интернета Алексей Гореславский назвал три частые ошибки: назидательных и недостоверных героев, семьи без конфликтов и шаблонные образы беспомощных отцов, раздражённых матерей и детей как источника проблем.

Глава Института развития интернета Алексей Гореславский. Фото © Предоставлено Life.ru

«Крепкая семья — не та, в которой нет кризисов, а та, которая умеет через них проходить», — подчеркнул Гореславский.

По его мнению, оценивать проекты нужно по содержанию, а не по количеству формально положительных или отрицательных сцен.

Зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Фото © Предоставлено Life.ru

Гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов призвал не превращать рекомендации в ограничения для индустрии.

«Важно, чтобы Рекомендации носили культурный, модный характер и ни в коем случае не превратились в дополнительные обязательства или ограничения — иначе они станут тормозом для отрасли», — сказал он.

Гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Фото © Предоставлено Life.ru

По словам Арапова, при создании контента важно ориентироваться на людей, способных превращать идеи и модели поведения в популярные тренды. Необходимы лидеры общественного мнения, которые разделяли бы продвигаемые ценности и могли говорить о них на понятном языке.

Для молодых людей создание семьи может стать важным шагом во взрослую жизнь. Мысль о том, что быть мужем и отцом — современно, престижно и интересно, лучше всего способны донести те, кому эта аудитория доверяет и на кого равняется, заключил он.