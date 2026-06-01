Путин пообещал поддержку переезжающим в Россию ради семейных ценностей

Россия будет поддерживать людей, которые переезжают в страну ради сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

Президент отметил, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются отменить.

«В целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности пытаются отменить», — сказал Путин.

По словам главы государства, Россия готова принимать тех, кто сталкивается с таким давлением и хочет жить, работать и воспитывать детей именно здесь.

«И мы будем оказывать поддержку тем, кто столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать!» — подчеркнул российский лидер.