Путин пообещал поддержку переезжающим в Россию ради семейных ценностей
Обложка © Life.ru
Россия будет поддерживать людей, которые переезжают в страну ради сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.
Президент отметил, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются отменить.
«В целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности пытаются отменить», — сказал Путин.
По словам главы государства, Россия готова принимать тех, кто сталкивается с таким давлением и хочет жить, работать и воспитывать детей именно здесь.
«И мы будем оказывать поддержку тем, кто столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать!» — подчеркнул российский лидер.
Заявление прозвучало во время награждения многодетных родителей. Путин вручает государственные награды семьям, воспитывающим семерых и более детей, а также матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Ранее на этой же церемонии президент заявил, что традиционные семейные ценности относятся к важнейшим вещам, которые объединяют российское общество. Он также отметил, что число многодетных семей в России растёт.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.