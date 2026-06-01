Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 июня, 13:39

Путин пообещал поддержку переезжающим в Россию ради семейных ценностей

Обложка © Life.ru

Россия будет поддерживать людей, которые переезжают в страну ради сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

Президент отметил, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются отменить.

«В целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности пытаются отменить», — сказал Путин.

По словам главы государства, Россия готова принимать тех, кто сталкивается с таким давлением и хочет жить, работать и воспитывать детей именно здесь.

«И мы будем оказывать поддержку тем, кто столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать!» — подчеркнул российский лидер.

Заявление прозвучало во время награждения многодетных родителей. Путин вручает государственные награды семьям, воспитывающим семерых и более детей, а также матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Ранее на этой же церемонии президент заявил, что традиционные семейные ценности относятся к важнейшим вещам, которые объединяют российское общество. Он также отметил, что число многодетных семей в России растёт.

Марина Фещенко
