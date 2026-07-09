Семьи из 60 регионов России выиграли по 5 млн на конкурсе «Это у нас семейное»

В Москве на ВДНХ подвели итоги конкурса «Это у нас семейное». Победителями стали 60 семей, каждая из которых получила сертификат на 5 млн рублей для обустройства дома.

На ВДНХ в День семьи, любви и верности наградили победителей конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram / Это у нас семейное

Участники соревновались в творческих и бытовых заданиях: готовили, танцевали и снимали видео. Победители отмечают, что главный секрет успеха — сплочённость и поддержка близких. Для многих семей этот приз стал возможностью воплотить мечту о просторном и уютном жилье.

«Поддержка государства очень велика. Например, мы проживаем в небольшом домике — у нас одна большая комната на всех. И сейчас, получив эти 5 млн рублей, мы понимаем, что у нас будет больше возможностей для уютного и комфортного жилья. У нас будет гораздо больше места, чтобы к нам приходили родственники», — рассказала представительница семьи Кожевниковых-Обуховых из Марий Эл, ставшей одной из семей-победительниц на конкурсе.