Семьи из 60 регионов России выиграли по 5 млн на конкурсе «Это у нас семейное»
Обложка © Telegram /Это у нас семейное
В Москве на ВДНХ подвели итоги конкурса «Это у нас семейное». Победителями стали 60 семей, каждая из которых получила сертификат на 5 млн рублей для обустройства дома.
На ВДНХ в День семьи, любви и верности наградили победителей конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное
Участники соревновались в творческих и бытовых заданиях: готовили, танцевали и снимали видео. Победители отмечают, что главный секрет успеха — сплочённость и поддержка близких. Для многих семей этот приз стал возможностью воплотить мечту о просторном и уютном жилье.
«Поддержка государства очень велика. Например, мы проживаем в небольшом домике — у нас одна большая комната на всех. И сейчас, получив эти 5 млн рублей, мы понимаем, что у нас будет больше возможностей для уютного и комфортного жилья. У нас будет гораздо больше места, чтобы к нам приходили родственники», — рассказала представительница семьи Кожевниковых-Обуховых из Марий Эл, ставшей одной из семей-победительниц на конкурсе.
Ранее сообщалось, что в Мастерской управления «Сенеж» состоялось торжественное открытие финала второго сезона Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Масштабное событие организовано президентской платформой «Россия — страна возможностей».
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