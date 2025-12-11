Опрос «Это у нас семейное»: 87% россиян видят культурный код в истории страны

По результатам опроса конкурса «Это у нас семейное», 87% россиян воспринимают культурный код своей страны через историческую память. Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил, что в исследовании участвовали 4,5 тысячи человек из различных регионов. Он подчеркнул, что важность культурного кода была одной из главных тем второго сезона конкурса, который удалось успешно проработать вместе с участниками.

Опрос показал, что российский культурный код включает не только историю, но и традиционные ценности. Так, 75% респондентов отметили, что традиции оказывают значимое влияние на их восприятие культурного кода, а 73% связывают его с культурным наследием страны. Более половины участников (56%) уверены, что разнообразие национальностей обогащает культурный код России, что свидетельствует о высоком уровне ценности общности.

Востребованными качествами российской молодёжи респонденты назвали смекалку, гибкость и упорство. Также на передний план выходят доброта, готовность прийти на помощь другим и чувство справедливости. Эти характеристики формируют общее представление о современной русской идентичности, в основе которой лежат российская историческая память и гордость за наследие страны; так считают 72% опрошенных.

Интересно, что почти половина участников (46%) ассоциирует слово «россиянин» с территориальной идентичностью, тогда как 28% воспринимают его как состояние души. Это подчёркивает эмоционально-культурный аспект национальной самоидентификации. Более 20% респондентов определяют россиянина как патриота, что связывает национальную принадлежность с гордостью за родину.

Полуфиналисты конкурса поделились своими взглядами на значение культурного кода для семьи, отмечая важность традиций и воспитания последующих поколений в духе уважения и любви к земле. Они подчёркивают, что культурный код является фундаментом, который связывает поколения и создаёт сбалансированную и гармоничную жизнь.

«Мы с детства приучаем детей любить людей, беречь свою семью, быть добрыми и отзывчивыми. Сохранять и чтить семейные традиции, заниматься спортом, совместно проводить время. Семья — это то место, где каждый понят и любим. Потом из таких детей вырастают уверенные в себе взрослые, имеющие внутренний стержень, целеустремленные и сильные, но при этом добрые и мягкие внутрит», — рассказал полуфиналист Антон Говорун из Калуги.

Напомним, что в финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 32 семьи из Сибирского федерального округа. За выход в финал соревновались 159 семей из всех регионов СФО. Заключительный этап конкурса пройдёт 8 июля 2026 года в Москве в День семьи, любви и верности. Все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России.