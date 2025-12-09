В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 32 сибирские семьи

В Новосибирске завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам серии творческих, спортивных и интеллектуальных испытаний в финал прошли 32 семьи Сибирского федерального округа.

Участников поприветствовал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он отметил сохранение семейных традиций, силу духа и высокую мотивацию команд, подчеркнув, что конкурс помогает укреплять ценности взаимовыручки и совместного творчества.

За выход в финал соревновались 159 семей из всех регионов СФО. Победителями стали семь семей из Кемеровской области — Кузбасса, по пять семей из Алтайского края и Иркутской области, по четыре — из Новосибирской и Омской областей, три семьи — из Томской области, а также по одной семье — из республик Алтай, Тыва, Хакасия и Красноярского края. Семьи проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, включая викторину «Знание.Игра» Российского общества «Знание». Часть испытаний была посвящена культурному коду России — ключевой теме сезона.

Финал конкурса пройдёт 8 июля 2026 года в Москве, в День семьи, любви и верности. Все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России. Полуфиналы второго сезона проходят с ноября 2025 по май 2026 года и охватывают семьи всех федеральных округов.

Конкурс «Это у нас семейное» реализуется в рамках национального проекта «Семья» и направлен на развитие семейных традиций, укрепление межпоколенческих связей и поддержку инициатив, в которых родители и дети участвуют на равных. Первый сезон проекта привлёк значительное внимание — во втором сезон число участников выросло почти до 200 тысяч семей. Всего зарегистрировались более 726 тысяч человек, включая родственников, проживающих за рубежом.

Организаторы отмечают высокий интерес к конкурсу в регионах: семьи готовят творческие номера, делятся семейными историями, участвуют в спортивных состязаниях и образовательных конкурсах. Особое внимание в нынешнем сезоне уделено темам культурного наследия, традиций и общесемейных практик, объединяющих разные поколения.