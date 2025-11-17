Буцкая рассказала о «блюдах» в меню «кафетерия льгот» для семей с детьми

Многие работодатели предпочитают формулировку «кафетерий льгот» для семей с детьми. В меню такого «заведения» входят разные выплаты, о которых рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая на пресс-конференции «Материнство в России», приуроченной ко Дню матери. За организацию отвечало объединение многодетных семей города Москвы. Кадры публикует Life.ru.

Буцкая — о «кафетерии льгот». Видео © Life.ru

В меню «кафетерия льгот» входит материнский капитал от работодателя размером в миллион рублей. По словам Буцкой, сейчас в РФ есть пять компаний, которые платят такую сумму при рождении ребёнка. Эти организации выплатили в общей сложности уже около двухсот миллионов своим сотрудникам за этот год. Однако меры поддержки бывают разными.

«Есть работодатели, которые помогают оплатить первый взнос на квартиру. Есть работодатели, которые полностью оплачивают процент по кредиту», — добавила она.

Подобные приятные бонусы существуют даже в небольших компаниях. За 2025 год вдвое увеличилось число организаций, которые оплачивают сотрудникам парковку, рассказала Буцкая.

Ранее в Совфеде напомнили, что государство предлагает целый ряд льгот для многодетных семей. К примеру, для детей из таких семейств питание в школах является бесплатным, а в детские сады их зачисляют в первую очередь.