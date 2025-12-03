«Настоящая элита воюет с нацизмом»: Миронов призвал выдать билеты на «Щелкунчик» семьям бойцов СВО

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал цены билетов на новогодний балет «Щелкунчик». В своём Telegram-канале политик призвал Минкульт выдать квоты на билеты для семей бойцов СВО, детям-сиротам и многодетным семьям.

Миронов призвал выдать билеты на «Щелкунчик» семьям бойцов СВО. Видео © Telegram / Сергей Миронов

«Я призываю Минкультуры: выделите определённую квоту на бесплатные билеты для семей участников СВО! А также для детей-сирот, детей из многодетных семей», — заявил Миронов.

Он также отметил, что часть общества считает высокие цены оправданными, поскольку речь идёт об эксклюзивном событии. Параллельно, как сообщил депутат, в Госдуму поступают письма от семей бойцов СВО и многодетных родителей. В них, наряду с новогодними поздравлениями, выражается надежда попасть на этот балет.

«Некоторые говорят, что безумные цены оправданны, это, мол, «элитарное» искусство. Настоящая элита воюет на фронтах с нацизмом, Родину защищает! <...> Не надо им рассказывать про искусство для «избранных! Пусть избранными для государства будут не те, у кого набит кошелек», — считает политик.

В декабре на сцене Большого театра состоится 18 представлений главного новогоднего спектакля «Щелкунчик», а в январе зрители смогут увидеть его ещё 15 раз. Премьера сезона запланирована на 17 декабря в 19:00 по московскому времени, и билеты на этот первый показ были полностью раскуплены уже во вторник.

Ранее сообщалось, что комплект из четырёх билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре был продан на аукционе за 510 тысяч рублей. Это уже второй год, когда Большой театр предлагает часть билетов на «Щелкунчика» через аукцион. Способ направлен на борьбу со спекулянтами и даёт возможность легально приобрести дефицитные места.