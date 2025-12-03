Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

3 декабря, 16:29

Цена двух билетов на «Щелкунчик» в Большом театре взлетела до 400 тысяч рублей

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

На аукционе Большого театра ставки на комплекты билетов на новогодний балет «Щелкунчик» стремительно растут. Стоимость двух мест на вечерний спектакль 21 декабря уже превысила стартовую цену на 275%: участники торгов предлагают за них 375 тысяч рублей. Торги по этим позициям продолжаются.

Не меньшим спросом пользуются и утренние спектакли. За комплект из четырёх билетов на представление 21 декабря в 11:00 на места в 12-м ряду предложено уже 400 тысяч рублей — вдвое больше начальной ставки.

Аукцион продолжается параллельно с официальными продажами на сайте Большого театра, начавшимися в среду, и привлекает внимание ценителей, готовых заплатить серьёзные суммы за возможность посетить одну из самых востребованных постановок сезона.

Штурм «Щелкунчика»: В Госдуме предупредили о мошенниках на фоне упавшего сайта Большого театра
Ранее Life.ru писал, что два билета на показ «Щелкунчика» 20 декабря были проданы на аукционе за 510 тысяч рублей. Ещё один комплект из четырёх мест ушёл за 470 тысяч рублей, а максимальная ставка за парные билеты достигла 155 тысяч рублей.

Полина Никифорова
