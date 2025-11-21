Число многодетных семей в России увеличилось более чем на 8% с начала года

Количество многодетных семей в России стремительно растет. С начала 2025 года их число увеличилось более чем на 8% и составило 3,9 миллиона. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Выступая на Красноярском демографическом форуме, Котяков отметил, что за десять месяцев текущего года прирост составил почти 300 тысяч детей, и общее число детей в многодетных семьях достигло 9,2 миллиона, в то время как ранее этот показатель составлял 8,9 миллиона.





Помимо этого, Котяков сообщил о предстоящем открытии центров, специализирующихся на демографии, в 12 регионах. Глава ведомства также отметил, что в 15 субъектах подобные центры уже функционируют.